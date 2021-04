L’ancien grand chanteur blanc Jack Russell: “ Je n’ai aucun intérêt ” à jouer à nouveau avec Mark Kendall

Ancien GRAND BLANC chanteur Jack Rusell dit qu’il n’a “aucun intérêt” à jouer avec le guitariste fondateur du groupe Mark Kendall jamais.

Russell sorti GRAND BLANC en décembre 2011, après avoir été incapable de faire une tournée avec le groupe en raison d’une série de blessures, y compris un intestin perforé et un bassin brisé. Jack a largement imputé ces blessures à sa dépendance à l’alcool et aux analgésiques ainsi qu’à la prednisone qui lui a été prescrite.

Dans une nouvelle conversation avec The Rock Experience With Mike Brunn, Russell on lui a demandé s’il pouvait imaginer un jour où il jouerait avec Kendall de nouveau. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Non. Pas du tout. A chaque fois marque a une chance, il va là-bas et dit des choses horribles sur moi, puis il termine avec: «Mais j’aime le gars, mec, et je lui souhaite tout le meilleur. Je suis juste, vraiment, mec? Vous allez vous asseoir là et me brûler pendant une heure et parler de ce que j’étais un grand toxicomane et alcoolique. Vous oubliez à quel point vous étiez mauvais, et je l’ai supporté.

“Les gens qui renaissent, parfois je trouve qu’ils deviennent les personnes les plus critiques qui soient”, a-t-il poursuivi. «Et je ne dis pas à tout le monde – ce n’est pas vrai pour tout le monde – mais lui en particulier.

“Ne vous méprenez pas – si marque m’a appelé tout de suite, j’adorerais avoir une merveilleuse conversation avec lui et parler du bon vieux temps. Je n’ai aucun intérêt à jouer avec lui. Et il ne pense pas que je peux gérer ça de toute façon. Mais c’est drôle – je peux sortir et jouer avec mon propre groupe.

“Ils me prennent juste des coups de feu chaque fois qu’ils le peuvent,” Jack ajoutée. “Je pense que c’est pour la presse. Toute interview qu’il fait, vous la verrez sur Blabbermouth: ‘Mark Kendall dit qu’il ne jouera jamais avec Jack Russell de nouveau.’ C’est, comme, vous l’avez dit 38 fois. Pouvez-vous proposer quelque chose de différent? ‘Jack Russell«La tête tombe» ou quelque chose comme ça. Tu sais ce que je veux dire? Cela me dérange d’une certaine manière, mais c’est aussi un rire.

“Je ne vais pas aller le battre et lui retirer les couvertures. Ce sont des affaires personnelles. Je vais les laisser dans le placard à sa place.”

Plus tôt ce mois-ci, Kendall Raconté L’expérience rock avec Mike Brunn à propos de Russell: “Nous étions vraiment de bons amis, et c’est vraiment la dépendance qui l’a fait sortir du jeu. Il ne pouvait plus jouer, je ne pense pas, proche de ses standards, encore moins des nôtres.

«J’ai eu affaire à tellement de niveaux différents de toxicomanes», a-t-il poursuivi. “Comme, un gars peut obtenir un DUI et ne plus jamais boire; il est tellement bouleversé par son DUI. Ensuite, vous avez un gars qui perd sa maison, son travail, sa femme, sa famille, son argent – il [has] rien. Il [lives] dans sa voiture, il est sur Skid Row, et il ne s’arrête toujours pas. Il y a donc deux niveaux différents de toxicomanes. Je ne mettrais pas Jack jusqu’au bout, mais il avait définitivement ses luttes, il avait ses démons.

“Je n’ai jamais pris la dépendance de personne personnellement,” marque ajoutée. «C’est juste une route très difficile. Je n’ai pas de réponses. Je sais qu’il m’a fallu un certain temps pour être à l’aise dans ma propre peau sobre, car c’était toujours un moyen pour moi d’échapper à la peur et de ne pas me sentir mal à l’aise dans un une certaine situation; quelques bières et je vais bien. Donc c’était presque un véhicule de confiance. Arrêter ça, c’est très difficile – vous vous sentez nu et vous ne savez pas quoi faire de vous-même, et c’est très difficile . J’ai donc dû surmonter toutes mes peurs et faire beaucoup de travail sur mes défauts de caractère. C’était bien plus que simplement éliminer l’alcool. C’était beaucoup de travail personnel, de travailler avec d’autres personnes et d’essayer de me mettre à l’aise. ma propre peau. Et je ne le sais pas Jack a atteint cela ou ce qu’il est en train de faire.

“Ce n’est pas parce que nous ne travaillons pas ensemble que je n’ai pas d’amour pour le gars. Je veux qu’il fasse du bien”, a-t-il précisé.

On lui a demandé s’il serait disposé à travailler avec Russell encore si le chanteur s’est nettoyé, marque a déclaré: “Je ne peux tout simplement pas imaginer que cela se présente. Je ne suis pas sûr qu’il soit prêt, d’après ce que j’ai vu [online of his] des performances et des trucs. On dirait que sa voix est un peu là. Mais je ne sais pas, mec. Il y a beaucoup de dégâts. Je préfère simplement me souvenir de nous ensemble, avec lui volant sur scène et époustouflant. C’est l’image que je veux. C’est presque comme quand vous perdez un membre de votre famille – vous ne voulez pas y penser; tu veux penser à tous les bons moments et aux moments merveilleux que tu as passés [together]. Vous célébrez leur vie, en d’autres termes. Je préfère célébrer Jack à notre apogée – gardez cette image. “

Russell a poursuivi ses anciens compagnons de groupe en 2012 pour leur utilisation continue du GRAND BLANC nommer après Jack avait pris un congé du groupe pour des raisons médicales. Peu de temps après, Russell a été contré par Kendall, guitariste rythmique / claviériste Michael Lardie et batteur Audie Desbrow, affirmant que le comportement autodestructeur du chanteur endommageait le GRAND BLANC nom (ils ont également allégué qu’il facturait moins aux promoteurs pour sa propre version de tournée de GRAND BLANC). Les parties se sont réglées en juillet 2013 sans passer par un procès, avec Russell fonctionne maintenant comme LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL tandis que les autres continuent comme GRAND BLANC.

Il y a près de trois ans, GRAND BLANC a annoncé l’ajout d’un nouveau chanteur Mitch Malloy aux rangs du groupe. Il a remplacé Terry Ilous, qui a été renvoyé du groupe en juillet 2018.

En janvier dernier, Russell a dit “Rocking With Jam Man” que sa séparation avec GRAND BLANC “était très émouvant. Ça fait encore très mal”, a-t-il dit. “Peut-être que c’est comme un divorce, parce que tu deviens frères quand tu joues dans un groupe ensemble, surtout pendant de très nombreuses années. Et puis quand ça se termine, ça peut être très traumatisant pour ton esprit. C’est ce que c’était comme quand je me suis séparé de mes anciens. C’était vraiment, vraiment difficile. Mais qu’est-ce que tu vas faire? Tu dois en quelque sorte suivre le courant et passer à autre chose. ”