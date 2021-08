L’ancien grand chanteur blanc Jack Russell n’a «pas vraiment peur» de jouer en direct pendant une pandémie

Dans une nouvelle interview avec Critique de spectacle de rock, ancien GRAND BLANC chanteur Jack Russell a expliqué comment la plupart des artistes de hard rock et de heavy metal tirent la majeure partie de leurs revenus des performances live plutôt que des ventes d’albums. « Tout est à l’envers », a-t-il dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Il n’y a pas d’argent dans les ventes de disques, du moins pas pour les artistes de notre acabit. Les tournées sont devenues le moyen de gagner leur vie. C’est un tout autre animal. Malheureusement, beaucoup de groupes ne peuvent pas tourner. Ils ne le font pas. ont un public, ou ils ont un si petit nombre [that] ils ne peuvent pas vraiment gagner d’argent avec ça. Ou gagnez un peu d’argent et passez votre chemin, en ayant des emplois de jour et ainsi de suite. Je me considère donc très chanceuse de pouvoir encore faire ce que je fais à mon âge.”

Russel a également parlé de ce à quoi ressemblaient les spectacles pendant la pandémie de coronavirus. “Je n’ai pas vraiment peur”, a-t-il déclaré. “Je suppose que je devrais probablement l’être. Mais je suis prudent et je prends des précautions. Mais je n’ai vraiment pas tellement peur. Je pense que si vous prenez soin de vous et que vous regardez ce que vous faites et que vous avez les yeux ouverts et prenez les mesures que vous devez prendre, je pense que vous pouvez être assez en sécurité.”

Dans une conversation séparée avec Robby Lochner, Russel – qui est sorti GRAND BLANC en décembre 2011, après avoir été incapable de tourner avec le groupe en raison d’une série de blessures, notamment un intestin perforé et un bassin brisé, il a déclaré qu’il continuerait à se produire en direct malgré le fait qu’il n’était pas aussi en forme qu’avant.

“J’ai des problèmes de santé et des problèmes de santé depuis plusieurs années, et je ne me laisse pas abattre”, a-t-il déclaré. “Je sors toujours et je fais mes spectacles et je fais ce que j’ai à faire tout en profitant de la vie. Je ne vais pas laisser mes problèmes de santé me ralentir ou me tenir hors de la scène et m’éloigner des gens que j’aime… Ma famille et mes amis, mon groupe… Je veux dire, je les considère comme ma famille.”

Lorsque Russel diviser avec GRAND BLANC il y a dix ans, il imputait en grande partie ses blessures à sa dépendance à l’alcool et aux analgésiques ainsi qu’au médicament prednisone qui lui avait été prescrit.

Russel a poursuivi ses anciens camarades de groupe en 2012 pour leur utilisation continue du GRAND BLANC nommer après Jack avait pris un congé de la bande pour des raisons médicales. Peu de temps après, Russel a été contre-attaqué par le guitariste Mark Kendall, guitariste rythmique/claviériste Michel Lardie et batteur Audie Desbrow, affirmant que le comportement autodestructeur du chanteur endommageait le GRAND BLANC nom (ils ont également allégué qu’il facturait moins aux promoteurs pour sa propre version de tournée de GRAND BLANC). Les parties ont réglé en juillet 2013 sans aller en jugement, avec Russel maintenant en tant que LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL tandis que les autres continuent comme GRAND BLANC.

Il y a plus de trois ans, GRAND BLANC a annoncé l’arrivée d’un nouveau chanteur Mitch Malloy dans les rangs du groupe. il a remplacé Terry Ilous, qui a été licencié du groupe en juillet 2018.

Russel, qui a célébré le cinquième anniversaire de sa sobriété en septembre 2020, vivait sur un bateau de 45 pieds à Redondo Beach, en Californie depuis près d’une décennie avant de déménager récemment dans le Colorado avec sa femme.



