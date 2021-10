L’ancien grand chanteur blanc Terry Ilous lance Land Of Gypsies

Frontières Musique Srl sortira le premier album éponyme de TERRE DES Gitans le 10 décembre. Le clip officiel du premier single du disque, « Éclaté », peut être vu ci-dessous.

TERRE DES Gitans, anciennement connu sous le nom GANG DES ÂMES, est un nouveau groupe basé à Los Angeles présentant une union artistique entre le chanteur Terry Ilous (XYZ, ex-GRAND BLANC) et producteur et bassiste Fabrice Grossi (Glenn Hugues, MACHINE SUPERSONIQUE BLUES, Eric Gales). Pour compléter la gamme sont Serge Simic (LE SLAM, MACHINE SUPERSONIQUE BLUES) à la guitare et Tony Morra à la batterie. Le groupe a passé beaucoup de temps pendant la pandémie en 2020 à travailler et à développer son son. Leur objectif était d’écrire de la musique se penchant vers un son hard rock classique avec des mélodies inoubliables et un solide fond bluesy pour compléter Ilousla voix stellaire de.

Ilous dit : « Toute ma carrière a consisté à créer la meilleure musique possible pour les fans. TERRE DES Gitans me permet de me concentrer sur la musique et de grandir en tant qu’artiste, tout en étant capable d’étendre mon travail tant au niveau national qu’international. Je suis extrêmement honoré de rejoindre une liste de talents aussi incroyable. Attendez-vous à entendre beaucoup plus de moi et Frontières avancer. »

Grossi ajoute : « Je suis vraiment excité de travailler avec mes copains Serge, Tony et Terry dans cette nouvelle aventure appelée TERRE DES Gitans. Terry est la pièce maîtresse et je suis sûr que l’enfer fait tourner encore plus de têtes que ce qu’il fait admirablement depuis XYZses débuts et quand il était avec GRAND BLANC. C’est un chanteur incroyable et un type très drôle. Je suis heureux que le public puisse connaître cette autre facette de lui. Ce disque représente le type de musique rock directe qui nous fait vraiment bouger. Il n’y aura pas de fioritures et de douceur, je peux le promettre, mais beaucoup de groove à couper le souffle, de guitares fortes et de mélodies émouvantes. »

Musicalement, TERRE DES Gitans la musique se penche vers un son hard rock classique avec des mélodies inoubliables et un solide fond bluesy. Pense MAUVAISE COMPAGNIE se réunit tôt ÉTRANGER, mais avec une production plus actuelle.

Liste des pistes :

01. Croire



02. Éclaté



03. Difficulté



04. Donnez-moi l’amour



05. Quelque part en bas de la ligne



06. Sauve moi



07. Homme ordinaire



08. Fuyez



09. Longue journée d’été



dix. Homme décousu



11. Bien faire les choses

Gamme d’enregistrement :

Terry Ilous – Lead & chœurs



Serge Simic – Guitares solo et rythmique



Fabrice « Fab » Grossi – Basse



AJ Morra – Batterie & Percussions



Eric Ragno – Hammond, Wurly et Rhodes



Jeff Northrup – Guitares supplémentaires sur « Somewhere Down The Line »

Ilous rejoint GRAND BLANC en 2010 après avoir remplacé le chanteur de tournée Jani Lane (GARANTIR).

Les Ilous-LED GRAND BLANC sorti deux albums, 2012 « Allégresse » et 2017 « Cercle complet », avant Terry a été montré à la porte en juillet 2018 et remplacé par Mitch Malloy.



