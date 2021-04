L’ancien grand Steve ‘Mongo’ McMichael des Bears annonce qu’il est atteint de la SLA z .

L’ancien grand champion des Bears et champion du Super Bowl, Steve «Mongo» McMichael, a annoncé vendredi qu’il luttait contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

McMichael a déclaré qu’il avait reçu un diagnostic de SLA à 36 mois (également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig) et qu’il n’avait actuellement ni les bras ni les mains.

«Je ne vais plus être dans le public. … Vous n’allez pas me voir faire des apparitions, putain je ne peux même plus signer mon nom, et tout le monde va spéculer “Où est McMichael, qu’est-ce qui ne va pas avec lui?” McMichael a déclaré via WGN9. «Je suis ici pour dire à tout le monde que j’ai reçu un diagnostic de SLA, la maladie de Lou Gehrig, donc je ne serai plus une personnalité publique.

McMichael a reçu un diagnostic de SLA en janvier et un deuxième avis de la clinique Mayo a confirmé le diagnostic. McMichael utilise actuellement un fauteuil roulant personnalisé qui lui a été fourni par les Bears.

Après la retraite de McMichael en 1994 du football, il a passé du temps avec la World Championship Wrestling entre 1995 et 1999, rejoignant finalement l’écurie méchante et emblématique For Horsemen.

La SLA est une maladie neurodégénérative qui affecte les nerfs et la colonne vertébrale. Plusieurs joueurs de la NFL, dont Steve Gleason et le regretté Dwight Clark, ont combattu la SLA.

McMichael est un membre du Temple de la renommée du football universitaire et a remporté le Super Bowl 20 en tant qu’ancre des légendaires ’85 Bears.

Initialement repêché par les Patriots en 1980, il a passé 13 saisons avec Chicago avant de terminer sa carrière avec les Packers.