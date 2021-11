L’ancien guitariste d’Anthrax Dan Spitz sur la connexion avec les fans: « Nous sommes tous une grande famille »

Ancien ANTHRAX guitariste Dan Spitz, qui est devenu un horloger de renommée mondiale et primé après avoir quitté le groupe pour la première fois, a parlé à la chaîne YouTube Beyond Time de la passion et du dévouement qu’il met dans tout ce qu’il fait, qu’il s’agisse de jouer de la musique ou de fabriquer des montres.

« Maintenant, vous voyez ce qu’on appelle du slamdancing partout » Dan dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Vous le voyez à un Britney Spears concert. C’est assez écoeurant. Si vous savez ce que c’est, vous savez que ça vient de l’ère punk — c’était danser pour l’ère punk. Mais finalement, nous avons intégré cela dans le heavy metal ; il a fait son chemin là-dedans. Et vous avez vu des gens au début du ‘Big Four’, qui est METALLIQUE, MEGADETH, TUEUR et ANTHRAX, vous avez vu la foule essayer de monter sur scène. Et ce n’était pas, ‘C’est la pop star. Nous voulons le toucher. Il est si mignon.’ C’est le contraire. Nous sommes comme ces mecs dégoûtants du métal. Alors pourquoi voudriez-vous être sur scène ? C’est parce que nous sommes tous une grande famille. C’est presque comme LES MORTS RECONNAISSANTS — c’est le même genre de chose. Ils ne sont pas fans de ce que je fais ; ils sont dans le groupe. Chaque personne est dans le groupe. C’est comme s’ils étaient là, [and] ils écrivent presque les chansons, si vous suivez ce que je dis. C’est ce genre de connexion humaine et d’amour. Et donner de l’amour est la chose la plus importante. Dieu nous donne… et nous comble d’amour. Ce que nous sommes censés faire, c’est transcender cet amour à la personne suivante. Et c’est ce que j’essaie de faire avec tout ce que je fais. Donc, même s’il s’agit d’un morceau de métal non tangible qui est attaché à votre poignet, nous n’avons plus besoin de lire l’heure sur notre poignet, n’est-ce pas ? C’est vraiment une partie tangible de mon amour qui t’arrive. Cela représente donc mieux chaque fibre que Dieu a fait de moi. »

En 1995, Loulou la gauche ANTHRAX poursuivre une carrière dans l’horlogerie suisse de luxe, en fréquentant l’école d’horlogerie suisse WOSTEP avec une bourse complète. Il a été certifié spécialiste des complications mécaniques, a obtenu des diplômes suisses en génie micromécanique et a ouvert son propre service de montres de luxe. En 2012 Loulou a été élue interview numéro 1 de l’année pour le magazine horloger Hodinkee. En 2016, la société de production Grande grande histoire a produit un documentaire sur Louloutravail d’horloger.

Loulou, qui réside actuellement à Gun Barrel City, Texas, à environ une heure de route au sud-est de Dallas, a récemment déclaré au New York Times que son syndrome du canal carpien l’empêchait de jouer de la guitare pendant de longues périodes. Cependant, cela ne l’a pas empêché de concevoir et de fabriquer environ trois montres-bracelets personnalisées par an, avec des prix commençant à 128 000 $.

« Quand tu veux devenir l’un des meilleurs guitaristes de la planète, tu t’enfermes dans ta chambre pendant des années et tu joues et tu joues et tu joues, tu dois le comprendre. » Loulou mentionné. « C’est la même chose en horlogerie. »

Il y a quatre ans et demi, Loulou, un chrétien né de nouveau et juif messianique qui cite fréquemment sa foi comme un élément influent de sa vie, a déclaré au « Parler de conneries » podcast sur sa décision de partir ANTHRAX pour la deuxième fois après avoir participé à la réunion de la formation classique du groupe en 2005 et 2006 : « Nous étions tous impliqués à ce moment-là. Nous avons fait, genre, deux, trois ans [of touring], et nous voulions faire de la nouvelle musique [with the classic lineup]. Et c’était difficile. À la toute fin, nous avons décidé d’arrêter la tournée, et il était difficile d’obtenir Joey S’engager [to making a new album]. Moi et Charlie [Benante, ANTHRAX drummer] allaient et venaient en parlant à Joey, et j’appelais Charlie par la suite et dites : « Avez-vous obtenu une réponse ? Avez-vous obtenu un « oui » ? » Et il disait : « Avez-vous obtenu un « oui » ? » Et je me dis ‘Je ne sais pas ce que j’ai. Je viens de parler pendant une heure. Nous ne pouvions pas obtenir Joey s’engager pendant très longtemps, et ils ne pouvaient pas rester immobiles très longtemps. Évidemment, c’est une entreprise; vous ne pouvez pas simplement ne rien faire – vous devez savoir : continuons-nous ou non ? Alors j’étais pour faire un autre album comme le vrai ANTHRAX. Et nous venons [could not come to an agreement with] Joey. Et vous avez vu ce qui s’est passé par la suite. J’ai donc décidé d’y retourner et de me détendre. Ils ont continué, et quoi qu’ils aient fait, ils l’ont fait. »

Photo gracieuseté de Dan Spitz‘s Instagram page



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).