L’ancien guitariste de Accept Herman Frank publie le clip de ‘Teutonic Order’ du nouvel album solo ‘Two For A Lie’

Ancien J’ACCEPTE guitariste Herman Frank a publié un clip officiel de la chanson “Ordre teutonique”. Le clip, qui a été créé par Kai Swillus, peut être consulté ci-dessous.

“Ordre teutonique” est pris de Francle cinquième album solo de “Deux pour un mensonge”, qui est due le 21 mai via Enregistrements AFM. Le disque a de nouveau été mixé par Arne Neurand à Studio de son Horus à Hanovre, en Allemagne, tandis que les tâches de maîtrise étaient assurées par Robin Schmidt à Maîtrise 24-96 à Karlsruhe, Allemagne.

“Deux pour un mensonge” liste des pistes:

01. Ordre teutonique



02. Venin



03. Détester



04. L’œil du cyclone



05. Menteur



06. Salut les nouveaux rois



07. Juste une seconde à perdre



08. Danger



09. Lève-toi et bats-toi



dix. Ouvre ton esprit

FrancLa liste des groupes de musique est la suivante:

Rick Altzi (MASTERPLAN, AT VANCE) – Voix



Herman Frank (ex-ACCEPT, VICTORY) – Guitare



Mike Pesin (MAGISTARIUM, VICTORY) – Guitare



Michael Müller (JADED HEART) – Basse



Kevin Kott (CHEZ VANCE, MASTERPLAN, HEAVEN’S TRAIL) – Batterie

Herman rejoint J’ACCEPTE en 1982 peu de temps avant la sortie du groupe “Agité et sauvage” album et a quitté le groupe pour la première fois après l’arrivée de 1983 “Boules au mur” LP.

Lorsque J’ACCEPTE réunis pour des apparitions au festival en 2005, Herman assumé les tâches de deuxième guitare aux côtés de Axeman fondateur Wolf Hoffmann, avec Stefan Schwarzmann assis derrière le kit.

Franc et Schwarzmann ont été impliqués dans J’ACCEPTEle retour avec Tornillo et est apparu sur les trois premiers albums studio du groupe réunifié: les années 2010 “Sang des nations”, 2012’s «Stalingrad» et 2014 “Rage aveugle”.

Francle quatrième album solo de “Combattez la peur”, est sorti en février 2019 via AFM.

Il y a deux ans, Herman a raconté à All That Shreds sa décision de quitter J’ACCEPTE en décembre 2014: “C’était juste le moment de quitter le groupe. Disons-le ainsi: je voulais faire de la musique comme j’ai commencé. Je voulais avoir mon propre groupe. Je voulais ma propre musique et je voulais juste jouer Je suis devenu trop vieux pour ça. C’est bien d’être un remplaçant, mais après quelques années, il est temps pour quelque chose de différent. “

A demandé en quoi c’était différent de jouer avec le courant J’ACCEPTE chanteur Mark Tornillo après avoir joué avec Udo Dirkschneider pendant les premières années du groupe, Herman mentionné: “marque est un gars vraiment sympa et vraiment prometteur. C’est un peu une voix différente et marque double vraiment Tu fais à sa manière personnelle. Je préfère le style de Tu faischante. Il est original J’ACCEPTE. Il y a cette voix dans ta tête. Sur les nouvelles chansons, qui marque chante pour la première fois en J’ACCEPTE, c’est un personnage différent, mais c’est très bien. Vous ne pouvez pas les comparer, vraiment. Ils correspondent à certaines choses, mais ce sont des personnes très différentes. Je les aime tous les deux. Je ne pouvais pas avoir la décision que je préférerais. C’aurait été génial s’ils mettaient quelques albums avec Tu fais et marque ensemble. Ce serait génial.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).