L’ancien guitariste de Children Of Bodom dit que ses anciens camarades de groupe étaient “déjà morts” pour lui avant le décès d’Alexi Laiho

Ex-ENFANTS DE BODOM guitariste Roope Latvala dit que ses anciens camarades de groupe “étaient déjà morts” pour lui au moment Alexi Laiho décédé en décembre dernier.

Latvala était membre de ENFANTS DE BODOM pendant plus d’une décennie avant d’être licencié en mai 2015. Sa sortie intervient alors que le groupe se prépare à entrer en studio pour commencer l’enregistrement de son neuvième album, “Je vénère le chaos”.

Latvala discuté de son départ de ENFANTS DE BODOM dans une nouvelle interview avec le Finlandais Chaoszine. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « J’ai été trahi et expulsé… [I] jamais dit un putain de mot [to any of them after that]. Et si j’essayais, ils m’arrêtaient totalement [and told me], ‘Vous pouvez parler à notre avocat.’ Donc c’est à peu près ça. Donc ces gars, pour moi, ils étaient déjà morts.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était triste de ne pas avoir pu réparer sa relation avec le ENFANTS DE BODOM leader avant le décès du joueur de 41 ans, Roope a déclaré: “Ouais, il y avait des choses à régler. Je veux toujours me souvenir et j’ai encore des rêves sur ces moments où il était mon meilleur ami.”

Latvala a également parlé de la façon dont il a été renvoyé de ENFANTS DE BODOM juste avant les séances en studio pour “Je vénère le chaos”.

“J’étais déjà à peu près prêt à commencer à enregistrer”, a-t-il déclaré. “Alors je savais tout. Sauf qu’ils m’ont en quelque sorte exclu avant; ils ne m’ont pas laissé participer aux putains de répétitions. Alexis parlait que je n’étais jamais là, et c’est des conneries. Ils ne m’ont pas laissé faire. Parce que j’ai eu quelques jours que je n’ai pas – peut-être que j’étais malade [or had a] la gueule de bois ou autre.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’une partie de la raison pour laquelle les autres membres de ENFANTS DE BODOM l’excluait parce qu’il buvait beaucoup à ce moment-là et qu’ils voulaient offrir un environnement favorable aux Alexis pour l’aider à garder le cap, Roope a déclaré: “Tous les buveurs, quand ils jouent sobres, ils commencent cette putain d’hypocrisie, comme des trucs de Jésus moral. Et puis quand ces Américains sont venus [referring to CHILDREN OF BODOM‘s management] et a commencé à prendre le relais, Alexis commencé à… Des putains de mecs qui ne connaissaient rien à la merde. [Prior to that] nous avions une direction allemande, qui [had] été [there] depuis le début. Nous avons donc eu une très bonne relation. Et notre équipe et tout, nous travaillions tous comme sur des roulettes. D’abord, il a licencié quelques gars de l’équipe – ses amis les plus proches à nouveau. Et puis notre relation à long terme avec Concerts continentaux — c’est une entreprise allemande. Ils étaient vraiment cool. Il a donc dû les renvoyer parce qu’il a commencé à aimer ces Américains. Tout ce qui est américain [was] frais; tout le reste c’est des conneries.”

De retour en 2017, Latvala a dit qu’il avait été licencié de ENFANTS DE BODOM le jour même où il devait rejoindre ses camarades de l’époque pour le début de la “Le chaos” séances d’enregistrement. Son licenciement de BODOM a été un tel choc qu’il n’a pas joué de son instrument pendant deux ans alors qu’il commençait à boire plus pour faire face à ses sentiments d’abattement et de découragement. À la suite d’un licenciement, Roope est tombé dans une dépression majeure.

Latvala rejoint ENFANTS DE BODOM en pleine tournée mondiale du groupe en 2003 suite au départ de Alexandre Kuoppala et a fait ses débuts en studio sur l’album du groupe en 2005 “Es-tu déjà mort?”

Laiho adressé Latvalale départ de ENFANTS DE BODOM lors d’un entretien en août 2015 avec Nouvelles des artisans. Il a déclaré à l’époque: “Nous étions dans une phase où nous voulions, en quelque sorte, prendre un nouveau départ et nous réinventer, à un certain niveau. Et tout le monde – tous les quatre – poussions plus fort et mettaient plus d’efforts sur et il n’était pas tout à fait là avec nous, vous savez, en ce qui concerne le niveau d’éthique de travail et, vous savez, des trucs comme ça. Donc nous avons pensé que tout le monde serait mieux si nous nous séparions manières à ce stade, et c’est ce qui s’est passé. Et, oui, il [happened] trois jours avant d’entrer en studio [to record ‘I Worship Chaos’], mais ce n’était pas… Je veux dire, c’était quelque chose que tout le monde s’attendait déjà en quelque sorte. Et j’avais… Pour être honnête, j’avais décidé, un mois avant ça, que j’allais faire toutes les guitares de l’album. Parce que, comme je l’ai dit, il ne s’agissait pas seulement de s’entraîner avec lui.”

Il a poursuivi: “Je ne veux pas parler de merde ou de quoi que ce soit; c’est juste que cela arrive. C’est la vie. Et vous ne pouvez pas vous y attarder. C’est nul. C’est vraiment le cas, mec. Il était là depuis douze ans, et, pour nous, le groupe, c’est vraiment une famille, et perdre un membre, c’est un gros problème pour nous. Parce que nous ne sommes pas le genre de groupe [where] nous changeons de membres toutes les deux semaines. Mais, vous savez, vous devez passer à autre chose. Et c’est tout, vraiment.”

ENFANTS DE BODOM en 2015 recruté Antti Wirman, le frère cadet du claviériste du groupe Janne Wirman, pour gérer les tâches de deuxième guitare pour certains de leurs spectacles. BODOM nommé plus tard Daniel Freyberg (CLOUER, AU NORD) un remplaçant permanent pour Latvala.

Alexis est décédé le 29 décembre 2020 à son domicile d’Helsinki, en Finlande. Il est mort d’une dégénérescence induite par l’alcool du foie et du tissu conjonctif du pancréas. Par ailleurs, Laiho avait un cocktail d’analgésiques, d’opioïdes et de médicaments contre l’insomnie dans son système.

Alexis et batteur Jaska Raatikainen fondé ENFANTS DE BODOM en 1993, et le groupe était l’un des groupes de métal les plus acclamés internationalement en Finlande jusqu’à leur tout dernier concert d’adieu en décembre 2019. L’année dernière, Alexis mettre ensemble BODOM APRÈS MINUIT, qui a enregistré trois chansons et tourné un clip.