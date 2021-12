Ancien DIO guitariste Craig Goldy a récemment parlé à Metal Express Radio de la façon dont les musiciens ont été affectés par les environnements restrictifs imposés par la pandémie de COVID-19, et les implications technologiques correspondantes. Il a dit en partie (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Tout est question d’auto-préservation en ce moment, mais en même temps, il y a toutes sortes de groupes et de personnes qui se réunissent pour essayer de s’entraider. C’est donc une combinaison de tout. C’est comme jamais.

« J’ai perdu mon beau-père et ma mère pendant cette période, donc c’était un peu bizarre », a-t-il poursuivi. « Les six dernières années, je les ai pris, vraiment. Alors quand ils sont partis, c’était juste un monde complètement différent. Tout ce que j’ai toujours su et sur lequel je comptais et sur lequel je comptais a soudainement disparu. Tout revient petit à petit. Mais en même temps… Je viens de parler au téléphone avec un gars qui juste… C’est, comme, certaines personnes sont tellement têtues à propos des vaccins. Quand cette chose est arrivée pour la première fois, nous réclamions un vaccin, et maintenant il y a certaines personnes… Je comprends que s’ils ne se font pas vacciner, ils risquent de perdre leur emploi. Et c’est une situation difficile à affronter, mais en même temps, ils ne voient pas la situation dans son ensemble.

« Ce qui affecte la musique, c’est qu’il s’agit d’un changement social et économique », doré ajoutée. « La dernière fois que quelque chose comme ça s’est produit, c’était [the 43 day-conflict in 1991 called] Tempête du désert. C’était une récession à l’échelle nationale. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites à la suite de cela. Et cela a changé la musique – changé l’appétit musical. Donc ça va arriver bientôt. L’appétit musical va bientôt changer. Et pourquoi ça change et où ça va aller, ça va être très intéressant. Mais tout semble reposer sur ce genre d’auto-préservation. Je sais que je n’arrête pas de le dire. Ici, c’est peut-être juste parce que j’habite à San Diego — c’est peut-être comme ça ici à San Diego. Mais d’après ce que je vois aux infos, ça n’a pas l’air d’être différent [in other parts of the world]. »

De retour en 2018, doré a fait la une des journaux lorsqu’il a déclaré qu’il espérait que le président américain de l’époque Donald Trump aurait « une chance de vraiment montrer aux gens de quoi il s’agit » parce qu’il croyait que le magnat de l’immobilier milliardaire « aime son pays » et « veut se débarrasser des conneries ». Parler à « La fusion des dieux du métal », doré mentionné: « Donald Trump, c’est un idiot, mais au moins il n’appartient à personne. Ainsi, lorsqu’il entrera en fonction, il n’aura pas automatiquement à fonctionner selon l’agenda de quelqu’un d’autre que le sien. Je pense qu’il nous a donné un mauvais travail de vente, mais au fond de moi, je pense qu’il veut vraiment essayer de faire quelque chose de bien. Et même chose avec les pauvres [former president] Barack Obama – il est entré dans une situation de bon vieux garçon, et ils n’allaient pas laisser un président noir résoudre tous les problèmes que tous les idiots blancs ont fait, alors ils l’ont combattu bec et ongles. »

Ajoutant qu’il a voté pour Atout, doré a poursuivi en disant: « Je suis là – j’espère qu’un jour il aura l’occasion de vraiment montrer aux gens ce qu’il est. Parce que je pense vraiment, au fond de lui, qu’il aime vraiment son pays et qu’il veut pour changer et il veut se débarrasser des conneries. Et il a plus de deux cents ans de conneries à nettoyer en quatre ans. Alors que Dieu le bénisse.

Plusieurs heures après Craigles remarques de l’interview ont été publiées pour la première fois par BLABBERMOUTH.NET, doré utilisé son personnel Facebook compte pour ajouter le commentaire suivant sous l’histoire originale : « Dans cette interview d’une heure, Atout a peu à voir avec tout ce que j’ai dit. Oui, j’ai voté pour lui, pensant peut-être juste cette fois qu’il était le gars qui pourrait changer la politique « comme d’habitude », mais il n’a fait que prouver à quel point il est vraiment un idiot ! J’ai voté pour le changement, pas pour le racisme ou toute autre action répugnante dont cet homme s’est montré capable. »

doré rejoint DIO pendant le « Sacre Coeur » tournée en 1986 après le guitariste d’origine Viviane Campbell a été renvoyé du groupe.

Au cours de la dernière décennie, doré a joué des spectacles sporadiques avec DISCIPLES DIO, qui est composé d’anciens membres de DIO, ainsi qu’une programmation tournante de chanteurs, dont d’anciens JUDAS PRIEST leader Tim « Éventreur » Owens.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).