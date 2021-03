L’ancien guitariste de Dio, Doug Aldrich, pèse sur le dernier en ligne et les disciples de Dio

Sur un épisode récent de la « Radio chargée » podcast, ancien DIO guitariste Doug Aldrich a parlé à Scott Penfold sur les deux bandes qui ont été formées par d’autres ex-DIO membres dans les années après le chanteur Ronnie James Diola mort de: DERNIER EN LIGNE et DISCIPLES DIO. À la question de savoir s’il pense que ces deux actes sont «cool», Doug répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ouais. Je pense que c’était vraiment cool quand [LAST IN LINE] eu [bassist] Jimmy Bain. Jimmy était l’un de ces grands joueurs comme Glenn [Hughes] dans son propre sens. Jimmy était un joueur beaucoup plus simple – un grand auteur-compositeur, un gars formidable. Et lui et Vivian [Campbell, guitar] ensemble avec Vinny [Appice, drums], c’était vraiment cool. Surtout quand ils jouaient ça [early DIO] trucs, ça sonnait vraiment légitime – autant que vous le pouvez sans avoir Ronnie. Puis DISCIPLES DIO c’est génial. Ils avaient été dans le [DIO] groupe plus long que quiconque – Craig [Goldy, guitar] et Scott [Warren, keyboards] et Simon [Wright, drums]. Alors je soutiens ces gars-là, ce qu’ils font aussi. «

Aldrich a également parlé de la Ronnie James Dio hologramme, qui a joué un certain nombre de spectacles aux États-Unis et en Europe au cours des cinq dernières années après avoir été créé par une société appelée Eyellusion.

« Le truc de l’hologramme, il y a un bon côté, mais il y a aussi un côté où rien ne va se comparer à la vraie chose, » Doug mentionné. « Et je sais Ronnie était l’un de ces gars qui serait, comme, ‘Si ce n’est pas moi, alors ne le faites pas.’ «

Il a poursuivi: « Je sais juste [Ronnie]. Tout ce que vous faites, il dirait: « Pourquoi le faire si ça ne va pas être le mieux possible? » C’est comme ça qu’il était. «

Le Dio la production d’hologrammes utilise l’audio de Ronniedes performances live de tout au long de sa carrière, avec le DIO groupe jouant en direct, composé de Goldy à la guitare, Wright à la batterie et Garenne sur les claviers, avec Bjorn Englen à la basse. Apparaissant également avec eux sont d’anciens JUDAS PRIEST chanteuse Tim « Ripper » Owens et ex-LYNCH MOB chanteur Oni Logan.

Après la fin des sept premières dates de la tournée en décembre 2017, Ronniel ‘hologramme subit « quelques changements » avant le lancement de la prochaine étape du « Dio Returns » tour du monde.

Dans une interview en 2015 avec CrypticRock.com, Aldrich a dit qu’il était « seulement vraiment dans [DIO] pendant environ un an, mais cette année-là, nous avons fait le ‘Tuer le dragon’ record. J’ai pu contribuer à cet album avec quelques chansons aussi, ce qui était bien « , a-t-il dit. » Nous avons fait beaucoup cette première année. Nous avons fait cet album, un tas de tournées et un DVD live appelé ‘Evil Or Divine – Vivre à New York’ [2005]. Puis j’ai rejoint SERPENT BLANC, mais j’ai continué à revenir à DIO. Il y a eu quelques tournées en 2005. Ronnie dit: «Voudriez-vous venir en tournée avec moi? J’ai dit: ‘Absolument, je dois juste parler à David à propos de ça.’ David a dit: ‘Cool, assurez-vous juste de revenir,’ parce que nous avions parlé de nouvelle musique et il ne voulait pas que je me sépare. «

Ayant aussi joué avec LION, CHAMBRE DES LORDS, BAD MOON LEVER, OURAGAN et Glenn Hughes, Aldrich rejoint LES MORTS DAISIES en 2016 et peut être entendu sur les trois derniers albums de ce groupe, 2016 « Faire du bruit », 2018’s « Brûlez-le » et 2021 « Terre Sainte ».

Ronnie James Dio, surtout connu pour son travail avec NOIR SABBAT, ARC-EN-CIEL et DIO, est décédée d’un cancer de l’estomac en mai 2010 à l’âge de 67 ans.



