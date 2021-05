L’ancien guitariste de Five Finger Death Punch Jason Hook invités sur le single “ Blame It On The Double ” de Cory Marks

Artiste country-rock acclamé par la critique Marques de Cory a sorti un nouveau single à haute énergie et rock, “Blame It On The Double”, qui est une collaboration avec LA THÉORIE DE L’HOMME MORTde Tyler Connolly de et ancien PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS guitariste Jason Hook. La piste, disponible via Meilleure musique de bruit, est une version réinventée de l’original, un hymne country décontracté qui est apparu sur Des marquespremier album de “Qui suis-je”, sorti en 2020.

Le trio de collaborateurs, tous originaires du Canada, s’est associé pour un clip vidéo spécial de la chanson, qui a également été présenté en première aujourd’hui. Le visuel cinématographique se déroule dans un drive-in, peignant toute la gamme des sentiments de célébration et de trouble dans les paroles de la chanson, et il comprend également des images du prochain film à suspense d’horreur. “Les Retaliators” (venant plus tard cette année de Meilleurs films de bruit). La piste, se prêtant à l’ambiance tout-peut-arriver de la pègre présentée dans l’histoire du film, apparaîtra sur sa bande originale, qui comprend également certains des plus grands noms du rock, y compris PAPA ROACH, PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS, ÉCHAPPER AU DESTIN et plus. Le public pourra également voir Des marques à l’écran dans le long métrage, alors qu’il fait ses débuts d’acteur via un camée très spécial.

De la nouvelle version, Des marques mentionné: ““ La faute au double ” est l’hymne country-rock parfait pour le week-end. J’ai grandi Merle Haggard, Waylon, PANTERA et Ozzy, et je pense que cette chanson reflète vraiment ces influences. Il a ce scénario country, des voix soul, et un côté rock et une attitude qui le distinguent et vous montrent la gamme de qui je suis en tant qu’artiste. Et je n’aurais pas pu accomplir ça sans Tyler et Jason, qui ont tous deux vraiment apporté cette énergie rock épique. Nous nous sommes beaucoup amusés à tourner cette vidéo ensemble à LA. Je suis également ravi que tout le monde voie la chanson (et moi!) Dans “ Les représailles ”, car il prend vraiment une nouvelle vie dans le contexte du film. “

Connolly a dit: “j’aime quoi Cory fait. Je pense qu’il est l’avenir de la musique country hors-la-loi. Lorsqu’on m’a demandé d’être sur cette piste, j’ai sauté sur l’occasion. “

Accrocher a commenté: “Je me sens honoré d’avoir été invité à contribuer à cette chanson fantastique écrite par mes chers amis Marques de Cory et Kevin Churko. “

La sortie du nouveau Des marques single vient tout juste de l’annonce de la certification or au Canada de son single breakout “Hors-la-loi et étrangers”, avec Ivan Moody de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS, Travis Tritt et Mick Mars de MOTLEY CRUE. Un succès mondial avec plus de 33 millions de flux dans le monde et présenté dans le “Sno Babies” bande originale du film, la piste crossover à succès est lancée Des marquesest devenu célèbre aux États-Unis et au Canada au cours de la dernière année.

Des marques travaille actuellement sur son deuxième album studio et est ravi de reprendre la route une fois que la musique live reviendra.



