L’ancien guitariste de Flaque de boue, Paul Phillips, poursuit l’hôpital pour une blessure au cerveau

Selon TMZ, l’ancien Flaque de boue guitariste Paul Phillips a intenté une action en justice contre le Baptist Medical Center Of The Beaches de Floride et deux médecins, affirmant que leurs traitements l’avaient laissé avec une lésion cérébrale et de graves crises convulsives qui pourraient affecter sa capacité à jouer de la musique.

Phillips, qui a joué dans Flaque de boue de 2001 à 2005 et de 2009 à 2011, a été admis à l’hôpital en novembre 2019 après s’être plaint d’une altération de l’état mental et d’une possible crise. Il souffrait initialement de faibles niveaux de sodium, mais les médecins ont progressivement ramené les niveaux à la normale avant qu’il ne sorte de l’hôpital. Trois jours plus tard, il a subi une crise d’épilepsie et a été ramené d’urgence à l’hôpital. Une IRM a montré des lésions cérébrales, qu’il prétend maintenant avoir été causées par le traitement qu’il a reçu à l’hôpital.

En tant qu’enfant, Phillips a commencé à apprendre la guitare alors qu’il n’avait que 11 ans. Il a été influencé par son père, qui jouait dans un groupe de reprises pendant Phillipsl’enfance de. En vieillissant, son premier vrai concert est venu avec un groupe basé à Jacksonville appelé HEUREUX HEURE. Après son ami Fred Durst l’a invité à auditionner, Phillips est devenu membre de Flaque de boue en 1999, et y est resté jusqu’en 2005.

Le premier grand succès du groupe est venu en 2001, avec la sortie de l’album “Viens nettoyer”, qui a été certifié triple platine et s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires. Sur ce disque, le single le plus populaire était “Flou”, qui a grimpé au n ° 5 du Billboard Hot 100. Phillips a quitté plusieurs années plus tard, en 2005, et a rejoint le groupe OPÉRATEUR pour un court passage, pour revenir à FLAQUE de 2009 à 2011.

Depuis son départ en 2011, Phillips est resté occupé à écrire et à jouer de la musique pendant “Nitro Circus: Le film”, ainsi que d’agir dans le film d’horreur “Le gars sait tout”, et rejoindre RÉV THÉORIE pendant une courte période. Il est également apparu dans plusieurs émissions pour “Burn Season”. Actuellement, il est impliqué dans un projet appelé LE COLLECTIF FALLOUT. Phillips a également travaillé sur plusieurs séances de fitness et de vêtements.

Photo gracieuseté de Paul Phillipsla page Facebook de

