Dans une nouvelle interview avec Anne Erickson de la radio à encre audio, DJ Ashba on lui a demandé quel est son souvenir préféré de son temps avec GUNS N’ ROSES. Le guitariste a répondu: « Il y a tellement de souvenirs de ces six, sept ans. Je pense que le plus grand souvenir, quand je repense à ces jours, c’est à quel point c’est probablement mal compris Axe [Rose, GUNS N’ ROSES singer] est. Il est juste – pour moi; Je ne peux pas parler pour les autres, mais c’est juste l’un des gars les plus cool avec qui sortir. Quand c’est ton ami – il a un cercle très étroit, mais quand tu gagnes en quelque sorte sa confiance et que tu es dans ce cercle – tu ne peux pas trouver un meilleur putain de mec. C’est juste un putain de mec cool. Et nous nous sommes beaucoup amusés — sur scène et encore plus en dehors de la scène. »

On lui a demandé s’il restait toujours en contact avec Rose, Achba a déclaré: « Pas trop, mais à la minute où nous nous verrons, je suis sûr qu’il va y avoir de gros câlins. Nous avons tellement de respect les uns pour les autres, je crois. Il me manque. Il me manque à mort en tant que copain . Mais ils ont été en tournée. Ils ont été occupés sans arrêt, et j’ai été claqué occupé, et c’est un peu comme ça que cette industrie est. Vos chemins se croiseront un jour, et c’est juste comme ça. C’est comme un cirque ambulant. [Laughs] »

Achba, qui a rejoint GUNS N’ ROSES en mars 2009 suite au départ de Robin Finck, a publié une déclaration en juillet 2015 disant qu’il quittait GUNS N’ ROSES « pour me consacrer à mon groupe SIXX : AM, ma femme et ma famille adorées, et aux nombreuses nouvelles aventures que l’avenir me réserve. GN’R‘s « Pas dans cette vie » tournée, mais qu’il a refusé, invoquant son désir de poursuivre SIXX : AM à plein temps.

Achba discuté précédemment de son départ de GUNS N’ ROSES dans une interview de novembre 2016 avec SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». Il a déclaré à l’époque: « Eh bien, il [were] plusieurs raisons [why I left GN’R] – un couple dans lequel je n’entrerai pas – mais la principale raison était que j’avais besoin de revenir à mes racines, à ce en quoi je croyais vraiment vraiment, et c’était de jouer des chansons avec lesquelles j’ai aidé à écrire [SIXX:A.M. bandmates] James [Michael] et Nikki [Sixx]. Nous [SIXX:A.M.] sortir cinq albums [and] nous avons une carrière de dix ans ensemble. Alors on a fait un tour, ‘Vintage Moderne’ tournée, où c’était, genre, dix-neuf concerts, et cette tournée a vraiment changé ma vie et remis ma carrière en perspective – vous savez, être sur scène et se connecter avec la base de fans. »

Achba a également affirmé une fois de plus qu’on lui avait demandé de rester dans GN’R pour le « Pas dans cette vie » tournée, mais qu’il a décidé de ne pas le faire, préférant plutôt poursuivre sa propre carrière.

« Axe m’a appelé et il voulait vraiment que je fasse partie de la réunion, et j’ai refusé », Achba mentionné. « Je sentais si Sabrer revient, c’est super – c’est ce que veulent les fans, et je peux partir et faire ce que je veux vraiment faire maintenant… Et nous sommes partis [off on good terms]; Tout est bon. Et je ne pourrais pas être plus heureux pour les fans là-bas. Je suis fan. La moitié du groupe s’est réunie, ce qui m’excite, mais en même temps, c’est le meilleur des deux mondes — je peux faire ce que j’aime vraiment faire, et c’est jouer dans SIXX : AM«

Seul Rose, Sabrer et Duff McKagan de GN’R‘s « Appetit pour la destruction »-era line participe à la réunion actuelle du groupe. Ils sont rejoints par le claviériste Roseau étourdi, guitariste Richard Fortus et batteur Franck Ferrer. Apparaissant également avec eux est le deuxième claviériste Mélissa Reese.

Il y a quatre ans, l’ancien GUNS N’ ROSES bassiste Tommy Stinson a dit qu’il trouvait ça « drôle » que Achba « fait tellement parler de » quitter le groupe à un moment où « il ne se passait vraiment rien » avec le groupe. Stinson, qui était dans GUNS N’ ROSES de 1998 à 2014, a dit HardrockHaven.net: « [DJ] m’a appelé au téléphone et m’a dit qu’il allait démissionner, vous savez, et ceci cela et l’autre chose… [It] il semblait qu’il était un peu inévitable qu’il y ait des retrouvailles, alors je pense qu’il… je ne sais pas s’il [laughs] a essayé de prendre l’avantage pour, vous savez, se faire une putain de pression supplémentaire. Je ne sais pas vraiment ce qu’était l’affaire, mais j’ai trouvé ça étrange. J’ai pensé que c’était un moment étrange pour faire une grosse puanteur d’arrêter de fumer, vous savez ? »

L’automne dernier, Achba a sorti quelques singles de son ASHBA projet, qui mélange sa guitare rock avec de la musique électronique dans ce qu’il a précédemment décrit comme le « mélange parfait de rock et d’EDM ».