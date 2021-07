L’ancien guitariste de Guns N’ Roses, Gilby Clarke, dit que sa fille « trace sa propre voie » en tant que chanteuse de punk rock

Dans une nouvelle interview avec UK’s TotalRock, ancien GUNS N’ ROSES guitariste Gilby Clarke a parlé de sa fille Frankie Clarke qui suit ses traces avec son groupe FRANKIE ET ​​LES CLOUS.

“Elle est plus du côté du punk rock – elle aime les groupes comme JOUR VERT et PARAMORE et RANCE et le DISTILLATEURS; c’est un peu là où elle va”, Gilby dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Donc, c’est plutôt du côté pop-punk rock.

“Je l’ai aidée à enregistrer au tout début, mais elle trace sa propre voie maintenant, ce que j’encourage”, a-t-il poursuivi. “Je lui dis : ‘Ce sont les bonnes choses. Vous devez sortir et rencontrer des gens.’ C’est bien que vous puissiez parler à quelques personnes et dire : “Oh, mon père est ce type”, mais c’est sa vie.

“Je lui dis toujours : ‘Toutes ces belles histoires que ta mère et moi te racontent, c’est quand nous avions ton âge et que nous faisions notre truc là-bas. Nous n’avions pas d’argent, jouions dans des groupes, jouions sans argent et faisions des tournées C’est le truc sur lequel tu vas regarder en arrière et que tu vas apprécier.’ C’est donc ce qu’elle a.

“Elle a un accord, et ils ont sorti leur premier single intitulé ‘Victime’, ” Gilby ajoutée. “Ils sont sur le point de sortir un autre single, je pense, assez rapidement. Mais c’est un contrat pour un single, alors elle fait en quelque sorte chanson par chanson en ce moment.”

L’année dernière, Frankie a raconté à Guitar Girl Magazine comment elle s’est lancée dans la musique : « J’ai commencé à m’intéresser à la musique quand j’avais quatre ans, mais je n’ai commencé à jouer de la guitare qu’à dix ans. J’ai toujours été attirée par la guitare, mais mes parents J’ai pensé que le piano serait une bonne introduction pour moi. Puis j’ai vu le film ‘Ecole du rock’ quand j’avais dix ans et que je me suis dit : « Si ces enfants peuvent jouer dans un groupe de rock, alors moi aussi. J’ai commencé mon premier groupe avec mes camarades de cinquième année, qui était un groupe de filles appelé DOUX AIGRÉ. Nous avions quelques chansons originales, l’une d’entre elles était intitulée ‘L’école ça craint’, mais nous avons aussi joué des reprises comme ‘Idiot americain’ par JOUR VERT et ‘Bombe cerise’ par LES FUGUEURS.”

Clarke remplacé Izzy Stradlin dans le ARMES À FEU gamme en 1991, lors de la “Utilisez votre illusion” tournée et est resté avec le groupe pendant trois ans. Après la sortie GUNS N’ ROSES, Clarke continué en tant que producteur et artiste solo, tout en jouant dans SNAKEPIT DE SLASH, ROCK STAR SUPERNOVA, CŒUR et d’autres actes.

Clarke, de même que Sabrer, bassiste Duff McKagan et ancien GN’R batteurs Steven Adler et Sorum, effectué trois “Appetit pour la destruction” chansons avec Myles Kennedy au ARMES À FEU Temple de la renommée du rock and roll cérémonie d’intronisation en avril 2012 à Cleveland, Ohio. Kennedy, qui s’occupe de la voix principale dans Sabrerle groupe solo de et MODIFIER LE PONT, a chanté “M. Brownstone”, “Mon enfant adoré” et “Ville du paradis”, avec “Utilisez votre illusion”-ère membre Sorum assis derrière la batterie sur “Grès brun” et l’homme qu’il remplace GN’R, Adler, martelant les peaux pour les deux autres chansons.

Clarkele nouvel album solo de , “La vérité évangélique”, est sorti en avril via Records de robot d’or.



