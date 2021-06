Dans une toute nouvelle interview avec The Metal Voice, fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a expliqué sa décision d’appeler son nouveau groupe LE PRÊTRE DE KK, un clin d’œil évident à son ancien groupe. Le sien est rejoint LE PRÊTRE DE KK par l’ancien JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

“J’ai lutté avec le nom durement et longtemps, longtemps et durement, mais je ne voulais tout simplement pas m’appeler quelque chose qui était totalement détaché de mon histoire et de mon héritage”, Abattre expliqué (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je veux que ce groupe soit un peu dans le passé, parce que Éventreur y a-t-il; Les [Binks, former JUDAS PRIEST drummer] allait être [part of the band as well]. Et Les va être invité spécial avec nous [at some of the upcoming shows], qui est super.

“Il s’agit d’être dans le crépuscule pour moi”, a poursuivi le guitariste de 69 ans. “Il y a énormément de décennies derrière moi – il y a beaucoup plus derrière moi qu’il n’y en a devant moi [laughs] – mais il s’agit de se réjouir, une célébration. Et c’est un anniversaire, et il n’y a plus de temps pour la bêtise maintenant. Nous allons sortir et nous amuser, et si quelqu’un veut monter sur scène avec nous et jouer et être invité avec nous, alors ce sera aussi fantastique.”

Apparemment faisant référence à la gamme actuelle de JUDAS PRIEST, y compris son remplaçant, Richie Faulkner, KK a dit : “Ces gars sont là-bas – certains que je n’ai jamais rencontrés – et ils jouent mes chansons comme un PRÊTRE. Alors pourquoi ne puis-je pas être un PRÊTRE?

“J’étais là [from the beginning]”, a-t-il poursuivi. “Je ne voulais tout simplement pas quitter le PRÊTRE derrière. Je ne peux pas juste m’appeler GARÇONS FOUS SAUVAGES, quelque chose qui n’a pas d’association avec moi et ma vie.

“Je dois être honnête, je sais que JUDAS PRIEST a gagné beaucoup de fans nouveaux et plus jeunes, et je leur souhaite tout le meilleur, mais je regarde le groupe, et ce n’est pas le groupe que j’ai regardé pendant 40 ans. Ce n’est pas le même groupe pour moi.

“Évidemment, quand [singer] Rob [Halford] la gauche [PRIEST] pendant toutes ces années — 14 ans — et a pris [drummer] Scott [Travis] avec lui, c’était un mauvais moment pour nous”, KK ajoutée.

“Il y a Rob et Ian [Hill, bass in the current touring incarnation of PRIEST], ou il y a moi et Éventreur [in KK’S PRIEST]. Mais c’est ce que c’est.”

LE PRÊTRE DE KK jouera des spectacles sélectionnés pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Abattrecarrière en tant que membre fondateur. LE PRÊTRE DE KKla setlist de se composera de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison clé” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer de la tournée.

Abattrel’autobiographie de, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, est sorti en septembre 2018 via Presse Da Capo.



