L’ancien guitariste de Judas Priest KK Downing a un «respect total» pour Iron Maiden

Lors d’une toute nouvelle interview avec le “Parle Toomey” podcast, ancien JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a fait l’éloge des autres légendes britanniques du heavy metal IRON MAIDEN, avec qui PRÊTRE avait tourné il y a près de quatre décennies.

“Je dois dire que j’apprécie le puissant IRON MAIDEN parce que, évidemment, être britannique – JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, SABBAT NOIR, SAXON, peu importe”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et quand on y pense, il n’y en a vraiment pas assez – il aurait dû y en avoir beaucoup plus à l’arrière de ces groupes. Alors peut-être que ce moment viendra.

“Vous entendez toujours parler de la New Wave Of British Heavy Metal, qui apparemment IRON MAIDEN et SAXON et DEF LEPPARD l’étaient, mais nous n’avons pas la « Nouvelle Nouvelle » vague », a-t-il poursuivi. « Nous avons eu la seule vague… Nous avons peut-être été les premiers, disons ; le second, ces gars-là; mais où est le troisième [wave]?

“Mais, ouais, félicitations à ces gars pour être ginormous, et, évidemment, j’ai un respect total. Mais je dois féliciter ces gars pour leur éthique de travail. Garçon, ils ne font que faire le tour du monde. Où puisent-ils leur énergie de?”

Lorsque l’hôte Josué Toomey suggéré à Abattre qu’il avait parfois trouvé un peu jaloux de JEUNE FILLEle succès de son autobiographie de 2018, “Heavy Duty: Days And Nights In Judas Priest”, KK a dit : « Je dois dire que IRON MAIDEN eu énormément de choses justes là où nous avons eu des choses pas si bonnes, je suppose. Mais je suis toujours extrêmement fier du succès que nous avons eu et de ce que nous avons fait. Je veux dire, juste des choses comme si nous étions assez éclectiques, vraiment, avec des albums – nous ferions en quelque sorte de nouveaux virages et autres. Parce que nous avons toujours pensé, au début, qu’il était de notre devoir d’élargir le spectre de la fanbase pour le métal. Parce que nous pourrions faire des chansons comme, par exemple, “Ciel rouge sang” ou alors « Vivre après minuit »… Et il y a énormément de choses entre les deux. Donc, nous n’étions pas toujours en train d’expérimenter, mais nous poussions simplement les limites peut-être un peu trop loin parfois – peut-être – pour certains fans. Et donc nous avons eu une division des fans où certains fans ont aimé ça JUDAS PRIEST et certains fans ont aimé ça JUDAS PRIEST — le côté le plus sombre du côté le plus rocheux. Parce qu’au début, les groupes comme nous ne pouvaient pas avoir de concerts ; nous ne pouvions pas obtenir de contrats d’enregistrement, nous ne pouvions pas obtenir de concerts. Nous devions donc être plus flexibles avec notre matériel. Je pense que quand des groupes aiment IRON MAIDEN sont arrivés, ils connaissaient en quelque sorte leur direction et l’ont gardée là. Et cet élément de cohérence aussi, avec des groupes comme les puissants AC DC et divers groupes, ça marche vraiment, vraiment bien. Et aussi la constance de sortir année après année et de travailler vraiment, vraiment dur. Je veux dire, nous l’avons fait lorsque nous avons fait deux albums studio en un an – en 79 ou quelque chose comme ça. Et nous avons fait énormément de tournées.”

Il y a trois ans, Abattre ouvert sur la rivalité controversée qui s’est développée entre PRÊTRE et JEUNE FILLE lorsque les deux groupes ont tourné ensemble au début des années 1980. Il a dit SiriusXM‘s Eddie Trunk: “Nous venions de terminer le « Acier britannique » enregistrer en Angleterre, et nous partions en tournée [in early 1980 with IRON MAIDEN]. Et puis la prochaine chose que je sais, j’ai lu dans un papier à musique que [IRON MAIDEN said] quelque chose comme, ‘Ouais, nous allons faire sauter les conneries PRÊTRE,’ ou quelque chose comme ça. Et j’ai dit ‘Qu’est-ce que c’est que cette merde ?’ Nous étions toujours dans le studio d’enregistrement, en train de ranger les derniers mixages ou quelque chose comme ça. Et j’ai dit : « Eh bien, qui sont ces gars ? » Pourquoi devrions-nous avoir [them] en tournée s’ils vont créer ce type d’ambiance avant même que nous les ayons rencontrés, sans parler de faire un concert ensemble ?’ J’ai dit: “Débarrassons-nous d’eux et trouvons quelqu’un qui apprécie vraiment le concert” [laughs], dont il y aurait eu énormément de groupes. Mais de toute façon, tout le monde m’a convaincu d’y aller, et j’ai dit : « Eh bien, très bien », étant évidemment démocratique. Et la prochaine chose que je sais, nous étions aux répétitions dans un théâtre à Londres quelque part, et ce groupe de gars est entré et s’est juste assis devant moi. Et j’ai dit à mon technicien guitare : « Qui sont ces mecs là-bas ? [Laughs] Et il a dit : ‘Oh, c’est le groupe de soutien.’ Et j’ai dit : ‘Eh bien, qui diable les a invités à notre répétition ?’ Je pensais à ce que je lisais dans les journaux. Et j’ai dit : ‘Eh bien, va leur dire qu’ils n’ont pas été invités et qu’ils doivent partir.’ Je n’ai pas vu d’invitation ; personne ne m’a dit qu’ils venaient – quand vous essayez de travailler sur des chansons et ceci et cela et l’autre. C’est donc ce qui s’est passé.”

Abattre a continué : « De toute façon, nous sommes allés en tournée [together], et puis-je juste dire qu’ils n’ont pas fait sauter les conneries JUDAS PRIEST – nous étions assez bien établis à l’époque, et ces gars montaient dans les rangs. Alors c’est arrivé. Mais ce n’était pas une bonne ambiance sur la tournée, et ce n’est pas quelque chose que j’aime qu’il se passe – ça ne devrait pas être comme ça. Et la prochaine chose que je sais, quelqu’un [said], ‘Oh, IRON MAIDEN s’ouvre pour vous lors de sa première tournée américaine [in 1981].’ Et je suis allé, ‘Oh, non! Pas encore. Pouvons-nous simplement ne pas avoir ces gars sur [the tour]?’ Mais ils sont venus en tournée [anyway], et ils ont créé des bouleversements, c’est ce qu’ils ont fait, pour différentes raisons et cela a conduit à une confrontation et c’est devenu un peu moche. Je ne sais pas comment tout cela s’est passé, mais j’ai rencontré [former IRON MAIDEN singer] Paul Di’Anno tant d’années plus tard, vers 1995, et il a dit : « Hé, KK, nous sommes désolés pour cette citation dans le journal.’ Et c’est tout ce dont vous avez besoin.

“Mais, de toute façon, comme je l’ai dit, il n’y a que de l’eau sous le pont,” KK ajoutée. “Ces gars-là étaient jeunes, gravissaient les échelons, un peu délinquants, mais au moins ils avaient des couilles, ils s’entendaient bien, ils savaient ce qu’ils voulaient faire.”

Abattre fait actuellement la promotion “Sermons du pécheur”, le premier album à venir de LE PRÊTRE DE KK, son nouveau groupe avec ex-JUDAS PRIEST chanteur Tim “Éventreur” Owens, avec le guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

“Sermons du pécheur” sortira le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, ” Coup de foudre infernal “, est sorti le mois dernier, suivi de la chanson titre plus tôt cette semaine.