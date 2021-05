L’ancien guitariste de Judas Priest, KK Downing, choisit Jimi Hendrix comme son « dieu du rock »

Ancien JUDAS PRIEST et courant LE PRÊTRE DE KK guitariste KK Downing était l’invité vedette de BBC‘s “The Rock Show With Johnnie Walker” pendant le segment “Rock God”. Abattre choisi Jimi Hendrix et a déclaré à propos de son choix : « J’ai d’abord vu Jimi au Coventry Theatre en 1967, et quelle soirée incroyable ce fut. J’ai eu la chance de voir Jimi pas moins de six fois, dont ses deux apparitions au Royal Albert Hall [in February 1969]. Et oui, j’étais là-bas, à la porte de la scène, à la recherche d’autographes. J’ai vraiment eu de la chance – Jimi arrivé, et j’ai réussi à obtenir son autographe, ce qui était un vrai régal.

« Je dois absolument raconter l’histoire de la L’île de Wight festival où Jimi exécutait [in August 1970]. Un ami et moi-même sommes retournés astucieusement dans la zone des vestiaires, qui se trouvait à l’extérieur, mais Jimi, Noël et Mitch étaient dans une caravane qu’ils utilisaient comme vestiaire. Et moi et mon ami, nous avons monté la fenêtre et ils étaient là, les trois [JIMI HENDRIX] VIVRE autour d’une table avec un couple de dames. Et moi et mon pote, nous avons réussi à obtenir une baguette de Mitch et une bouteille de Coca qui Jimi Je venais juste de finir de boire une boisson, et ça a été un moment fort de toute ma vie.”

Il a continué: “Jimi pourrait absolument exciter n’importe quel public dans une frénésie complète; ils sautaient des balcons et ils se précipitaient sur la scène. Et je sais, parce que j’étais l’un de ces fans qui ont fait exactement cela. “

Largement reconnu comme l’un des musiciens les plus créatifs de tous les temps, HendrixL’influence de avec son mélange défiant les genres de blues, de funk, de soul jazz et de R&B a encore un impact sur les musiciens du monde entier aujourd’hui.

Hendrix pionnier des possibilités explosives de la guitare électrique. Son style innovant combinant fuzz, feedback et distorsion contrôlée a créé une nouvelle forme musicale et son influence résonne encore aujourd’hui.

Jimi est décédé d’une overdose le 18 septembre 1970 à l’âge de 27 ans.

Hendrixl’album de 1968 ” Ladyland électrique “, a atteint la première place du classement Billboard 200.

LE PRÊTRE DE KK, qui comporte Abattre aux côtés de Tim “Éventreur” Owens (chant), guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VOODOO SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE), sortira son premier album, “Sermons du pécheur”, le 20 août via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1. Le premier single du LP, “Éclair de l’enfer”, a été publié plus tôt ce mois-ci.

LE PRÊTRE DE KK jouera des spectacles sélectionnés pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Abattrecarrière en tant que membre fondateur. LE PRÊTRE DE KKla setlist de se composera de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

En 2019, Abattre dit qu’il a tendu la main à JUDAS PRIEST de participer à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse était qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Abattre a révélé qu’il avait envoyé deux lettres de démission à ses camarades de groupe lorsqu’il avait décidé de démissionner JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme “une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique”, tandis que le second était “plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques”.

Abattre a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison principale” pour laquelle il n’avait pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptonla décision de se retirer des tournées.

