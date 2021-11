L’ancien guitariste de Judas Priest KK Downing : « Nous avons toujours su que Rob Halford était gay »

Lors d’une apparition sur TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn‘s « Pas de putain de regrets avec Robb Flynn » podcast, fondateur JUDAS PRIEST guitariste KK Downing a confirmé que lui, les autres membres du groupe et PRÊTRE la direction connaissait le chanteur Rob Halfordla sexualité de et acceptaient, bien que Rob à l’époque, il était conseillé d’être discret compte tenu de l’hétéro nature macho du monde du métal.

« Nous avons toujours su Rob était gay », KK dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Parce que la chose est de retour à l’époque – dans les années 60 et particulièrement au début des années 70, quand tout était encore à huis clos et des trucs comme ça – les gens se sentaient un peu plus à l’aise avec nous parce que nous traînions en groupe et gangs et nous saurions toujours que ce gars est différent de nous et que cette fille est différente. »

abattre a poursuivi en disant qu’il était comme beaucoup d’autres musiciens de l’époque qui ont plongé leurs orteils dans les eaux scintillantes de l’androgynie glam.

« En fait, je ressemblais à une fille – soyons honnêtes », a-t-il déclaré. « Quand j’avais 17 ans [or] 18, j’avais les cheveux jusqu’à [my waist]. Et je me souviens avoir été dans un jukebox une fois dans un bar, et je devais avoir 18 ans, et ce gros camionneur est venu derrière moi et il a mis ses mains sous mes bras pour sentir mes seins. J’étais du genre « Excusez-moi, mon pote », du mieux que je pouvais. Il tâtonna ce qu’il pensait être une fille. Mais à peu près tout était androgyne [in those days]. »

Selon KK, Robla sexualité de lui n’avait pas d’importance pour lui et le reste de PRÊTRE. « L’essentiel est… Evidemment, pour moi, Rob être gay, à part [having] une grande voix, je pensais Rob allait rester dans le groupe pour toujours, et il va évidemment être théâtral, il va évidemment s’exprimer avec des mots – et il l’était; il était tout ça », abattre mentionné. « Les sensibilités et tout ça, et le sens du spectacle – donc tous ces ingrédients [were] grands attributs à avoir en tant que leader. Et j’ai prouvé que j’avais raison. »

KK a également évoqué la révélation dans Halfordest récent « Avouer » autobiographie que le chanteur a passé beaucoup de temps sur la route dans les années 1980 et au début des années 1990 à « naviguer » pour des coups d’un soir dans des bars gays, des toilettes publiques et d’autres lieux de rencontre gays. Demandé par Flynn s’il savait que Rob le faisait, KK a dit: « Oui. Absolument. Mes yeux ont vu beaucoup de choses. [Laughs] Même au milieu des années 70, si vous quittez la scène et Robest sous la douche avec l’un des membres de l’équipage et des trucs en train de faire des choses. Je veux dire, c’est ce que c’est. Vous n’êtes pas obligé d’y aller jusqu’à ce que ce soit fini et peu importe. C’est comme ça. ‘Causer Rob a dû supporter beaucoup de choses de notre part. C’est la même chose — pas différent… C’est la même chose — c’est juste. Nous sommes tous là dans le van. Nous sommes prêts à partir. ‘D’accord. Où est la putain Dave? D’accord. Il est toujours là-dedans avec une fille. Quelqu’un va le chercher. Nous devons y aller. Nous devons nous rendre au concert ou du concert. Et ces choses arrivent. C’est du rock and roll. Beaucoup de choses ont été attribuées au rock and roll parce que c’était du rock and roll à l’époque. »

Ailleurs dans l’interview, abattre parlé de Halfordefforts de maintenir l’image de l’hétérosexualité dans les médias, notamment par PRÊTRELes tenues de motard en cuir noir et clous de , qui ont défini le look du genre heavy metal pour les années à venir – même en vivant une double vie secrète en tant qu’homme gay enfermé.

« En toute justice pour Rob, Rob était un joueur d’équipe », KK mentionné. « Il sait que son image et la façon dont il était à l’époque et tout, ça plaisait aux gars [and] cela plaisait aux filles. Et il était cool avec ça. La même chose avec moi, parce que votre public est votre public. Nous avions tellement de gens qui avaient une prise de conscience, évidemment, à l’époque. Mais nous sommes des artistes et nous sommes des artistes. Mais [we had] une grande croyance dans la musique et l’image et tout ce qui l’entoure. J’avais encore une immense fierté de Rob comme un grand leader et artiste et un grand chanteur. Et il a joué le rôle aussi, tout autant, comme on pensait l’avoir fait dans le macho, macho c’était JUDAS PRIEST. Parce que nous avions fait la tenue, le cuir et les clous, et je pense que tout ce qui a à voir avec tout ce qui est accessoire – la sexualité ou quoi que ce soit – n’était tout simplement pas une partie… ce n’était pas sur scène. Dans Robdans l’esprit, c’était peut-être ici et là, mais, pour nous, c’était si féroce et complet, livrant cette musique de la manière dont nous l’avons fait, pour moi, je me sentais si fier de tous les membres du groupe. Parce que nous avions fait l’uniforme, et c’était unique à l’époque, et c’était un sentiment si puissant. Parce qu’on s’en sortait bien, ce qu’on avait. Le public pouvait le sentir, je pense. Et c’est pourquoi nous n’avons jamais eu peur de jouer avec n’importe quel groupe, parce que nous avions l’uniforme que personne d’autre ne pouvait mettre à l’époque. »

Dans « Avouer », sorti en septembre 2020, Halford a détaillé la lutte pour être gay en écrivant sur la façon dont lui et ses compagnons de groupe ont commencé à attirer des groupies en tant que PRÊTRE connu un succès commercial plus important. « Eh bien, je ne l’ai pas fait, » Halford clarifié. « Aucun de nos fans ne savait que j’étais gay à ce stade, bien sûr. Si des filles malavisées faisaient une pièce pour moi, je pourrais les repousser poliment. Mais si je voulais de l’action sur la route – et je l’ai vraiment, vraiment fait — comment diable étais-je censé m’y prendre ? Pour les hétéros, le rituel était facile. Ils pouvaient inviter une fille à venir dans les coulisses. Voudriez-vous prendre un verre ? Voudriez-vous venir à notre hôtel ? Voudriez-vous voir ma chambre ? Je ne pouvais rien faire de tout ça. »

Halford a poursuivi: « Si j’avais envie d’un gars dans la foule, comment je m’y suis pris? Quelles étaient les chances qu’il soit gay (ou, s’il l’était, de l’admettre)? Et si je me trompais, faisais un laissez-passer mal jugé Et, bien sûr, la peur dominante qui a limité mon existence pendant des décennies : et s’il s’avérait que j’étais gay, les fans ne voudraient rien avoir à faire avec un groupe dirigé par un homosexuel , et ça a tué JUDAS PRIEST mort de pierre ? PRÊTRE était la chose la plus importante de ma vie, et même si j’étais prêt à le sacrifier pour ma sexualité – ce que je n’étais pas – je ne pouvais tout simplement pas le faire pour Ken [K.K.], ou Glenn [Tipton] ou Ian [Hill]. Ce ne serait pas juste pour eux. C’était mon problème, pas le leur. »

Rob a également écrit sur la façon dont PRÊTRE est venu à adopter son look emblématique en cuir, en disant : « Le plus grand mythe à propos de ce nouvel équipement de scène est que j’avais en quelque sorte conçu l’image comme une couverture et un évent pour mon homosexualité – que j’étais ravi de m’habiller sur scène comme je ‘ J’aime m’habiller dans la rue ou dans la chambre. C’est complètement fou. Je n’avais aucun intérêt pour le S&M, la domination ou tout le sous-culte queer du cuir et des chaînes. Cela ne me convenait tout simplement pas. Ma préférence sexuelle était pour des hommes, bien sûr, mais j’étais – et je suis toujours – une jolie vanille. Je n’ai jamais utilisé de fouet dans le boudoir de ma vie. Ou, n’est-ce pas ? Attendez, laissez-moi réfléchir une minute…

En 1998, Halford est devenu la première icône du métal à annoncer qu’il est gay lors d’un MTV interview, bien qu’il connaisse sa sexualité depuis l’âge de 10 ans.

abattre la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu d’allégations de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

L’année dernière, abattre a annoncé la formation de LE PRÊTRE DE KK, dans laquelle il est rejoint par d’anciens JUDAS PRIEST chanteur Tim « Éventreur » Owens, guitariste AJ Mills (HOSTILE), bassiste Tony Newton (VAUDOU SIX) et batteur Sean Elg (Cavaliers-morts, CAGE).

LE PRÊTRE DE KKle premier album de, « Sermons du pécheur », est sorti le 1er octobre via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.