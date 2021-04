L’ancien guitariste de Kiss Bruce Kulick annonce la diffusion en direct de l’événement en direct à Las Vegas

Ancien EMBRASSER et courant CHEMIN DE FER GRAND FUNK guitariste Bruce Kulick organisera un événement en direct plus tard ce mois-ci. Doublé « Bruce Kulick Live à Las Vegas », le spectacle sera filmé à la bibliothèque du Marquee Club à l’intérieur du Cosmopolitan Hotel and Casino de Las Vegas et verra Kulick rejoint par sa femme Lisa, ainsi que son collaborateur de longue date Todd Kerns, qui est surtout connu comme le bassiste de SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS. Ils joueront de la musique de EMBRASSER avec des chansons rendues célèbres par LES PIERRES QUI ROULENT, LES BEATLES, L’OMS, Elvis Presley et plus.

Obtenez votre billet virtuel dès maintenant pour 15 $ pour regarder la première le 16 avril à 21 h HE. Le spectacle sera disponible à l’achat et en profiter jusqu’à la fin du mois d’avril.

En décembre dernier, Kulick a organisé un autre événement en direct, « Mascarade de Kissmas », au cours de laquelle il a joué une acoustique EMBRASSER ensemble accompagné de Kerns.

En novembre 2019, Kulick a fêté le 35e anniversaire de ses premiers spectacles avec EMBRASSER en interprétant un six chansons « Animaliser » medley sur le «Kiss Kruise» avec un groupe composé de Kerns et SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS le batteur Brent Fitz avec le bassiste / chanteur Trône de Zach. L’ensemble du quatuor comprenait également d’autres chansons des années 80 et 90 qui EMBRASSER rarement, voire jamais, joué en direct.

Kulick rejoint EMBRASSER en 1984, peu après alors guitariste Mark St. John a quitté le groupe après avoir reçu un diagnostic de syndrome de Reiter, une forme d’arthrite inflammatoire. Il a enregistré cinq albums studio avec le groupe – « Asile », « Nuits folles », « Chaud à l’ombre », « Vengeance » et « Carnaval des âmes » – et peut également être entendu sur le groupe « Alive III » et « Kiss Unplugged » sets en direct. Il a rejoint CHEMIN DE FER GRAND FUNK en 2001 et continue d’être le guitariste principal du groupe aujourd’hui.

Bruce est très présent sur «Kissology – Vol. 2» et «Vol. 3», les DVD s’étendant sur EMBRASSERcarrière historique de cinq décennies.

