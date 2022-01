L’ancien guitariste de la mort James Murphy lors des concerts hommage à Chuck Schuldiner du mois dernier : « Je n’ai pas très bien joué »

Les 11 et 12 décembre 2021, l’ancien DÉCÈS les membres ont joué deux spectacles commémorant le 20e anniversaire du décès du cerveau du groupe Chuck Schuldiner chez Brass Mug à Tampa, en Floride. James Murphy (guitare) et Terry Butler (basse) joué DÉCÈSle troisième album classique de , « Guérison spirituelle » (1990), dans son intégralité sous la LA MOSTROSITÉ VIVANTE bannière, tandis que Steve DiGiorgio (basse), Bobby Koelble (guitare) et Kelly Conlon (basse) ont uni leurs forces en tant que SYMBOLIQUE pour jouer des chansons de « Humain » (1991), « Modèles de pensée individuels » (1993), « Symbolique » (1995) et « Le son de la persévérance » (1998).

Dans une nouvelle interview avec Culture lourde, Murphy a déclaré à propos de jouer les deux concerts: « Les soirs, je ne me sentais pas très bien. En fait, je me sentais un peu mieux le premier soir que le second. Je souffrais un peu de déshydratation et un peu de manque de préparation. [Laughs] Honnêtement, je ne pense pas que j’ai très bien joué du tout, mais je pense que les gens étaient heureux juste de me voir sur scène.

« J’ai eu 16 ans de rouille à nettoyer – les engrenages étaient recouverts de rouille », a-t-il expliqué. « Je n’avais pas joué en direct devant des gens depuis, je pense, 2005 au « Roadrunner United » [Roadrunner Records] Concert du 25e anniversaire à New York. C’est bien documenté — c’est sur DVD et aussi juste sur Internet. Donc, si quelqu’un regarde ça, eh bien, c’est la dernière fois avant ces émissions que j’ai joué en direct. Donc c’était amusant mais je n’ai pas très bien joué. De plus, j’étais un peu déshydraté, ce qui, le deuxième soir, m’a fait trembler un peu sur scène et un peu… Ça ne fait pas du bien. Mais je pense que les gens l’ont apprécié – malgré toutes mes terribles erreurs que j’ai commises.

« Je me suis excusé auprès des autres gars [in LIVING MONSTROSITY] par la suite, mais ils étaient les mêmes – ils étaient juste, comme, ‘Oh, mec. Ne t’en fais pas. Les gens étaient juste heureux de te voir jouer en live' » Murphy ajoutée. « Il semble que ce soit vrai parce que c’est en grande partie ce que les gens disent. Mais je pense que les gens sont très généreux et pardonnent mes erreurs et mes palourdes [missed notes] vu depuis combien de temps je n’ai pas joué en live. »

LA MOSTROSITÉ VIVANTE s’aligner:

* James Murphy (DEATH ; guitares sur « Spiritual Healing »)



* Terry Butler (DEATH ; basse sur « Spiritual Healing »)



* Gus Rios (GRUESOME ; tambours)



* Matt Harvey (GRUESOME, EXHUMÉ ; guitare, chant)

SYMBOLIQUE s’aligner:

* Steve DiGiorgio (DEATH ; basse sur « Human », « Individual Thought Patterns » ; CONTRLE REFUSÉ – basse sur « The Fragile Art Of Existence »)



* Bobby Koelble (DEATH ; guitares sur « Symbolic »)



* Kelly Conlon (DEATH; basse sur « Symbolic »)



* Dirk Verbeuren (MEGADETH, TRAVAIL DU SOL – tambours)



* Max Phelps (EXIST ; guitares et voix)



* Léo Lozano (SYMBOLIQUE ; guitares et voix)

Sorti à l’origine en 1990, « Guérison spirituelle » a marqué un nouveau tournant dans la DÉCÈS discographie, qui a inauguré une production plus propre, un nouveau niveau de limites repoussant les compétences musicales et d’écriture de chansons qui étaient auparavant inimaginables pour un groupe de métal. « Guérison spirituelle » établit la norme pour les riffs, les changements de temps insensés et, bien sûr, Schuldinerdes solos de guitare magistraux. Réédité en 2012 sous la forme d’un double CD logé dans un emballage super de luxe avec de toutes nouvelles notes de pochette de Murphy et majordome, Mandrinla soeur de Beth Schuldiner et VOLBEAT leader Michael Poulsen, le disque 1 présentait un tout nouveau remaster de l’album original et le disque 2 contenait 16 répétitions, extraits et instrumentaux de studio inédits.

En plus de l’édition à deux disques, un digipak triple CD en édition limitée (2000 exemplaires numérotés par machine) a été mis à disposition exclusivement auprès de Relapse.com. Le troisième CD comportait un set live inédit enregistré en 1990 avec le « Guérison Spirituelle » MORT s’aligner. Une iTunes l’édition deluxe a également été publiée contenant cinq pré-versions inédites supplémentaires.« Humain » pistes de répétition non disponibles sur aucune des versions CD.

Schuldiner est décédé le 13 décembre 2001 après une bataille contre le gliome pontique, un type rare de tumeur cérébrale.

Au cours des dernières années, DÉCÈSle catalogue historique de a fait l’objet d’une campagne de réédition méticuleuse via Dossiers de rechute.

Rechute a publié le tout premier entièrement autorisé DÉCÈS tabbook, avec 21 chansons classiques tabulées pour guitare de toute la discographie du groupe. Le livre, qui comprend la notation traditionnelle ainsi que la tablature, est également accompagné d’un téléchargement numérique de toutes les pistes.



Publié par Kristen Belleto le mardi 14 décembre 2021