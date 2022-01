L’ancien guitariste de Machine Head Phil Demmel : Comment j’ai fait signer ma guitare à Michael et Rudolf Schenker

Lors d’un récent entretien avec Musique et médecine, ancien TÊTE DE LA MACHINE et courant LA VIOLENCE le guitariste a parlé de la façon dont il a obtenu deux de ses héros de la guitare, Rudolf et Michael Schenker, pour signer une de ses guitares volantes en V de Jackson. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Michael Schenker joué dans OVNI. Il a joué dans le SCORPION quand il avait 15 ans. Juste un prodige – juste un guitariste naturel. [He’s] un peu fou. Je pense qu’il l’admettrait. Mais j’aime son style; vous comprenez ce qu’il ressent.

« TÊTE DE LA MACHINE est en train de jouer Wacken [Open Air] festival en Allemagne, donc c’est 80 mille personnes. C’est fou. SCORPION jouent. Ils jouent en fait avant TÊTE DE LA MACHINE. Alors j’ai rencontré Rudolf Schenker, qui est dans le SCORPION; il jouait de la même guitare. [That’s Michael‘s] frère. Son fils est un grand TÊTE DE LA MACHINE ventilateur. Nous l’avons croisé à un METALLIQUE spectacle, et je me suis saoulé avec Rudy et son gosse. Alors j’ai Rudy pour le signer. C’est Rudolf. Alors je reçois Rudolf pour le signer. Puis Michael Schenker arrive en ville. Et je connais le promoteur local. Alors je descends. [I tell the promoter] « Hé, j’ai cette guitare. Puis-je descendre pour balancer et peut-être avoir Michael le signer ?’ [And he said], ‘Ouais, descends-le. Voici le nom du tour manager. Alors [the tour manager] m’appelle. Et il est tout, ‘Ouais. Descends. Il le signera. Il est tout, ‘Eh bien, et si je lui demandais si tu peux juste jouer [UFO‘s] ‘Docteur Docteur’ avec lui? Vous venez de vous lever et de jouer. Alors je suis tout à fait, ‘Ne baise pas avec moi, mec. Ne me piétine pas et dis que ça n’arrivera pas. N’enlevez pas ça, putain.’ Alors il parle à Michael. [Michael said], ‘Ouais, fais-le monter.’ Et comme je l’ai dit, Michaelc’est un peu fou. J’ai attendu toute la journée quelque chose juste pour [happen]. Comme si l’ampli ne fonctionnait pas au soundcheck. Et je me dis ‘Très bien. Nous y voilà. Il va le débrancher. Mais il ne l’a pas fait. Je suis monté et j’ai joué la chanson avec une légende absolue. Alors, pendant qu’on joue, il jamme, je jamme, et à la fin de la chanson, je prends la guitare. J’ai un Sharpie prêt, et je le lui tends. Et il déchire juste ici et il signe ma guitare de l’autre côté. Alors je m’incline. »

Demmel a ajouté: « C’est probablement mon moment rock and roll, en tant que fan, d’avoir [Michael] signe ceci. »

Phil à gauche TÊTE DE LA MACHINE en octobre 2018 après un passage de 16 ans. Il a joué sur cinq des albums studio du groupe : « À travers les cendres des empires » (2003), « Le Noircissement » (2007), « À la sauterelle » (2011), « Pierre de sang et diamants » (2014) et « Catharsis » (2018).

Demmel passé la majeure partie de 2019 et début 2020 à jouer des spectacles sporadiques avec les réunis LA VIOLENCE, qui a récemment signé un accord avec Disques de lames de métal. Le nouvel EP du groupe — avec le premier tout nouveau LA VIOLENCE musique depuis plus de trois décennies – a récemment été enregistré pour une sortie provisoire au début de 2022.



