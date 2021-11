L’ancien guitariste de Machine Head Phil Demmel remplacera Dave Linsk au concert Overkill

Ancien TÊTE DE LA MACHINE et courant LA VIOLENCE guitariste Phil Demmel remplira pour David Linsk à OVERKILLLe concert du 13 novembre au Wellmont Theatre à Montclair, New Jersey. Le concert marquera OVERKILLla première performance de l’ère pandémique – « 609 f !! kin’ days » après qu’ils étaient censés jouer dans la même salle avant que la crise des coronavirus n’oblige tout à fermer.

OVERKILL chanteur Bobby « Blitz » Ellsworth commente: « Nous avons eu quelques problèmes pour organiser ce spectacle reprogrammé. Mais au diable les problèmes, nous avons tous des problèmes. Et ne le sauriez-vous pas, notre frère et le vôtre Phil Demmel à la rescousse. Le spectacle doit et continuera. Rendez-vous au Welmomt Jersey… »

Demmel déclare : « Tellement excité de jouer avec mes frères dans OVERKILL dans le New Jersey. J’apprends les rôles jusqu’au cou et je m’attends à un spectacle déchaîné. »

OVERKILL le batteur Jason Bittner dit : « Même si je suis déçu que notre propre David Linsk ne peut pas participer à ce spectacle, je suis plus que excité et confiant que mon ami de longue date Phil Demmel fera le travail pour nous. Nous avons une longue histoire ensemble en jouant un tas de NAMM événements et ont fait des tournées ensemble dans le passé, donc ça devrait être très amusant. »

Ellsworth et Demmel sont des camarades de groupe dans BPMD qui a sorti son premier album, « Fabriqué à l’américaine », en juin 2020 via Disques de napalm. Avec aussi le batteur Mike Portnoy (LES CHIENS DE LA CAVE, FILS D’APOLLON) et bassiste Marc Menghi (ALLÉGEANCE DU MÉTAL), le LP était auparavant décrit comme un « hommage en 10 pistes à certains des plus grands trésors de la musique rock ».

OVERKILL a passé les derniers mois à enregistrer son nouvel album studio pour une sortie provisoire au début de 2022.

En novembre 2020, OVERKILL bassiste DD Verni Raconté MetalAsylum.net que le nouveau LP du groupe serait mixé par Colin Richardson. « Il a fait quelques disques pour nous, et il est génial », Verni mentionné.

Richardson déjà travaillé avec OVERKILL sur les années 1997 « Des souterrains et d’en bas », années 2000 « Saignée » et 2003 « Killbox 13 ».

