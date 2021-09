L’ancien guitariste de Manowar Ross The Boss qualifie la version actuelle du groupe de « médiocre », déclare que la récente sortie musicale a été « terrible »

Ancien MANOWAR guitariste Ross “Le patron” Friedman a fustigé la version actuelle du groupe, les qualifiant de “putains de putains de merde médiocres” et qualifiant la récente production musicale du groupe de “terrible”.

Un membre fondateur de MANOWAR, Ross enregistré six albums avec le groupe avant de partir après 1988 “Les rois du métal”. Son travail avec MANOWAR inclus des LP classiques comme les années 1982 “Hymnes de bataille”, années 1983 « En route vers la gloire » et 1984 “Salut à l’Angleterre”.

Friedman discuté de son temps avec MANOWAR lors d’une interview avec Waste Some Time With Jason Green. Rappelant les circonstances entourant sa sortie du groupe il y a plus de trois décennies, il a déclaré (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand un groupe devient grand et que l’argent frappe, la cupidité, l’avarice et le mal prennent place. Un gars que je pensais être mon partenaire ne l’était pas”, a-t-il déclaré, se référant à MANOWAR leader et bassiste Joey DeMaio. “Alors il me voulait [out]. Il dit : ‘Tu dois y aller.’ Je vais, ‘Vraiment? Je dois y aller pourquoi ? Je dois y aller pourquoi ? Nous sommes des partenaires égaux, 50 pour cent. Pourquoi dois-je y aller ? Pourquoi n’y allez-vous pas ?’ Le tout, c’est qu’il était tellement – ses pitreries et ses conneries étaient tellement folles que je l’avais jusqu’à [my neck] avec lui. Quand vous l’avez jusqu’à [your neck] avec quelqu’un, tu dois juste y aller, ‘Va te faire foutre d’ici. Je n’en peux plus.

“[It was] ego, cupidité, avarice, mal [that caused me to depart]”, a-t-il expliqué. “Quand [Joey] rencontré, j’avais déjà quatre albums majeurs. Il avait fait zéro. Joey DeMaio n’était personne. Quand il m’a rencontré, j’en avais déjà fait quatre. Je n’avais aucune envie de le combattre. Si je devais le combattre, je l’aurais tué. C’est juste un putain de paria… Tu ne peux pas vivre avec ça. Mon cœur n’a pas pu le supporter. Je ne peux pas supporter le mal. Et je sais que les gens vont être… [It’s gonna be] dur [for them] d’entendre ça, mais je vais mieux maintenant. Je suis vraiment.”

Ross a poursuivi en disant qu’il n’avait jamais été approché pour retourner à MANOWAR. Quant à savoir s’il envisagerait de rejouer avec le groupe, il a déclaré : “Eh bien, si les arrangements financiers étaient bons. Mais [Joey is] le genre de salaud qui n’aurait jamais ça… Je ne dirai jamais non, mais on ne sait jamais. Je viens de le traiter de salaud, alors… Ça n’arrivera pas. Il est sûr du fait que MANOWAR sont des putains de merdes médiocres en ce moment. Ce qu’ils diffusent au public [is] tout simplement horrible.”

Ross était l’un des pionniers du punk rock et du heavy metal. Premier crash sur les lieux avec LES DICTATEURS et avec des albums classiques comme les années 1975 “Allez, fille folle !”, 1977 “Destinée manifeste” et les années 1978 “Frères de sang”, Ross a aidé à ouvrir la voie au punk rock (juste pour mettre tout cela en perspective, “Allez, fille folle !” arrivé un an avant le RAMONES‘ débuts, et deux ans avant LE CHOC‘sable SEX PISTOLETS‘ débuts). A la fin des années 80, Ross avait renoué avec son DICTATEURS camarades de groupe dans LE ROYAUME SAUVAGE DU MANITOBA, qui a servi de pont entre son amour du punk et du métal, comme on l’entend sur le premier album populaire du groupe en 1990, “…And You?” Pendant le reste de la décennie, Ross a également joué avec des groupes tels que LES HELLACOPTERES et LES SPINATRAS, avant LES DICTATEURS réunis, ce qui a donné lieu à plusieurs nouvelles versions à partir de la fin des années 90 jusqu’au début du 21e siècle. Également à cette époque, Ross s’est associé à l’ancien de BLEU YSTER CULTE le batteur Albert Bouchard dans le groupe CHIRURGIENS DU CERVEAU. Avec Rossl’objectif principal de se tournant vers la musique métal à cette époque, deux projets supplémentaires ont été lancés — MARCHAND DE MORT et sa tenue solo, ROSS LE PATRON.



