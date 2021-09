L’ancien guitariste de Megadeth, Chris Poland, dit qu’il ne manque pas de jouer avec le groupe

Dans une nouvelle interview avec ANGE DE LA MORT‘s Ted Aguilar en tant que membre de YouTube « En direct et en streaming » série, ancienne MEGADETH guitariste Chris Pologne on lui a demandé s’il manquait de jouer avec le Dave Mustaine-bande frontale. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai vraiment adoré jouer dans MEGADETH. C’était juste qu’il y avait tellement de drame tout le temps que je ne pouvais pas y faire face. Puis, quand ils m’ont demandé de rejoindre le groupe [again in 1990 prior to the release of ‘Rust In Peace’], je ne pouvais tout simplement pas, car à l’époque, ils utilisaient encore. Tout ce que j’avais à faire, c’était d’être avec des gens qui consommaient cette drogue, et cela ne prendrait qu’un mois, deux mois, et je saurais que je l’aurais refait.

“Son Dave‘s chose, et j’ai été mis dans une boîte et dit quoi faire. Ce n’était pas assez ouvert pour moi. Et il n’a ouvert ses portes que plus tard, lorsque tous ces grands groupes ont commencé à voir des thérapeutes. Si un groupe avait besoin de thérapeutes, nous l’avons fait pendant la « La paix fait vendre » ère.

” je ne regrette pas [playing in MEGADETH]. ça ne me manque pas vraiment. J’aurais pu gagner beaucoup d’argent, mais je n’aurais probablement pas vécu. Alors, j’ai eu de la chance.”

Pologne était membre de MEGADETH de 1984 à 1987, période pendant laquelle il a joué sur les albums classiques du groupe “Tuer, c’est mon affaire… et les affaires, c’est bien !” et « La paix vend… mais qui achète ? » Il est également un soliste vedette sur l’album du groupe en 2004, “Le système a échoué”.

Dans une interview de septembre 2020 avec Darren Paltrowitz (hôte du “Paltrocast avec Darren Paltrowitz” Podcast), Moustaine distingué Pologne qui a poursuivi en justice Dave sur la réédition de 2004 de “Rouille en paix”, qui contenait des démos sur lesquelles Chris effectué.

“Chris Pologne, même si je n’aime pas vraiment ce gars, c’était un excellent guitariste, et je voulais lui donner une chance quand nous avons fait les rééditions de 2004 pour « La paix fait vendre » et ‘Rouille en paix’, et je voulais mettre cette chanson sur le ‘Rouille en paix’ rééditer,” Dave mentionné. “Il a été impliqué dans un procès pour nuisance, je pense que c’était le cas, et nous venons de mettre fin à notre amitié. Et j’ai pensé:” Mon Dieu, c’était un tel gâchis. “

“Il y avait une petite montagne juste à côté de l’endroit où nous vivons, et j’ai dit que j’aurais tout aussi bien pu acheter ce morceau de terre là-bas que vendre Chrisl’amitié de, et je suis tellement déçu que cela se soit produit”, Moustaine ajoutée. “Parce que je pensais que ça aurait été formidable de l’avoir sur le disque. [When] les gens disent : ‘Hé, ça ressemble à Marty Friedman.’ Non, Marty Friedman ressemblait à ça, parce que Chris l’a joué en premier.”

En 2004, Pologne et/ou sa direction et son avocat ont intenté une action en justice contre Moustaine concernant l’utilisation des trois “Rouille en paix” démos sur la réédition de l’album sans Chrisl’autorisation de. Selon MEGADETHle webmestre de , Moustaine inclus les démos parce qu’il pensait Chris serait « reconnaissant pour la promotion, le coup de chapeau et montrer aux fans comment Marty [Friedman, MEGADETH‘s guitarist during some of the post-Poland years] avait en fait été influencé par certains des Chrisles sélections solo de pour ces chansons.” Chris aurait également tenté de poursuivre Dave pour diffamation parce que Dave l’a traité de “voleur”, mais Chrisl’avocat de « l’a laissé tomber après avoir découvert que Chris avait en fait pris le matériel du groupe et l’avait vendu pour de la drogue”, selon MEGADETHle webmestre de. “Rappelez-vous, il y a une confession dans le VH1 « Derrière la musique » au MEGADETH, a déclaré le webmaster.

Chris finalement réglé pour 9 500 $ et a ainsi mis fin à une relation professionnelle avec Dave et MEGADETH.

Pologne discuté des questions juridiques entourant la réédition de 2004 de “Rouille en paix” dans une interview de 2018 avec le Au fur et à mesure que l’histoire grandit Podcast. Il a dit : « Quand j’ai fait « Le système a échoué », [Dave] travaillait sur l’ajout des démos à une réédition de ‘Rouille en paix’. Et je n’allais pas être payé, mais je ne m’en suis pas rendu compte avant sa sortie. J’étais comme, ‘Attendez une minute, je ne suis pas payé pour ça.’ Et j’ai essayé d’appeler Dave au moins une douzaine de fois, et je n’ai jamais eu de ses nouvelles. Puis j’ai appelé Daveest le manager une douzaine de fois, et il ne voulait pas me répondre. La dernière fois que je l’ai appelé, je lui ai dit : ‘Hé, mec. Si tu ne me rappelles pas, je vais appeler [my lawyer], et nous allons devoir nous y mettre. [The manager] me rappelle et m’insulte totalement, en disant: ‘Tu as joué quelques solos. Et alors?’ Et je me dis ‘Qu’est-ce que tu veux dire, ‘Et alors ?” ‘Eh bien, Dave pensé que vous le feriez pour les fans. J’ai dit : ‘D’accord. Est-ce que tous ceux qui ont joué sur cette démo le font pour les fans ? Sont-ils payés ?’ Il a dit, ‘Chris, ce n’est pas le propos.’ J’ai dit: ‘Écoute, mec, nous devons faire quelque chose ici. Je ne vais pas simplement m’en aller. J’aime les fans, mais je ne vais pas le faire. Si tout le monde reçoit une redevance de performance pour cela, j’en veux une. Je veux que tout le monde sache que ce n’était pas un costume de nuisance, ce n’était pas quelque chose comme ça. J’ai tout essayé pour y arriver, et ils m’ont simplement ignoré.”

Au cours des deux dernières décennies, Polognel’objectif musical principal de ‘s a été le groupe de fusion OHM:, qui a sorti plusieurs albums studio à ce jour.