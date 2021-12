L’ancien guitariste de Morbid Angel Erik Rutan dit que quelque chose s’est « perdu dans la traduction » sur l’album controversé « Illud Divinum Insanus »

Lors d’une apparition sur « Le spectacle de Jasta », le podcast vidéo hébergé par LA HAINE RACE leader Jamey Jasta, guitariste Erik Rutan, qui était dans ANGE MORBIDE de 1993 à 1996, puis à nouveau de 1998 à 2002, a parlé de ses travaux d’ingénierie sur ANGE MORBIDEl’album controversé de 2011 « Illud Divinum Insanus ». Le LP a incorporé des éléments industriels et électroniques dans ANGE MORBIDE son death metal traditionnel et a été si largement diffusé qu’il a entravé l’élan du groupe longtemps après sa sortie.

Rutan dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Pour moi, la communication est la clé, et je pense qu’avec Trey [Azagthoth, guitar] et avec le ‘Illud’ record, je pense qu’il y a eu probablement beaucoup de malentendus et des trucs sur ce qu’il voulait ou quoi David [Vincent, bass/vocals] voulait ou peut-être l’ingénieur qui a mixé le disque, ce qu’il pensait. Et parfois, les choses se perdent dans la traduction.

« Je ne sais pas si vous le saviez, mais j’ai en fait enregistré cinq chansons de batterie sur le disque et l’ai conçu », a-t-il poursuivi. « Je n’ai pas enregistré les chansons qui étaient peut-être considérées comme – je ne sais pas quel serait le mot – hors des sentiers battus. J’ai enregistré ‘Nevermore’ et certaines des chansons de death metal. Je n’en ai enregistré que cinq.

« Comment cela s’est-il produit, c’est Gunter [Ford, MORBID ANGEL‘s manager] m’avait contacté pour enregistrer la batterie. Et si je ne me trompe pas, j’étais genre « Mec, je n’ai que X temps parce que MADBALLarrive [to record in my studio] la semaine prochaine.’ … Alors je me souviens quand j’ai entendu les cinq chansons que j’ai enregistrées, la batterie brute avec les guitares, je me suis dit : « Wow ! C’est vraiment génial.’ Et puis ils ont enregistré les six autres chansons avec Marc Prator, de la batterie, puis ils ont fait les guitares et tout le reste ailleurs. Mais je n’ai enregistré que cinq chansons de batterie. Mais quand j’ai entendu le disque final, je ne les ai même pas reconnus parce qu’il y avait tous ces trucs supplémentaires et le mix était un peu différent de ce que j’imaginais. Alors je me suis dit : ‘Oh, merde. Je pense que j’ai enregistré de la batterie sur cette chanson.

« C’est donc un exemple parfait de perdu dans la traduction de Trey avoir une vision, peut-être David avoir sa propre vision, juste revenir dans le giron, et puis l’ingénieur a sa propre vision », Erik ajoutée. « Et je ne sais pas parce que je ne suis ni l’un ni l’autre de ces gars-là, mais je suppose que lorsque j’ai entendu certains morceaux bruts et quel était le produit final… Comme je l’ai dit, je n’ai enregistré que cinq chansons, mais les pistes de batterie brutes et la guitare brute sur ces cinq chansons était une tuerie. C’était certaines des autres chansons et peut-être le mélange des chansons et les éléments ajoutés qui l’ont poussé à être, comme, » Wow ! C’est vraiment différent pour ANGE MORBIDE.' »

Dans une interview de 2019 avec Jorge Botas du « Métal mondial » émission de radio, Vincent a parlé de la réaction principalement négative des fans à « Illud Divinum Insanus », qui a marqué ANGE MORBIDEle premier CD de sa voix depuis « Domination ».

« Écoute, je serai la première personne à admettre et à être d’accord avec toi qu’il y a des trucs très bizarres sur ‘Illud’« , a-t-il dit. « Mais quand vous êtes dans un scénario de groupe et qu’il y a des choses qui sont incluses, alors vous en tirez le meilleur parti, et c’est ce que j’ai essayé de faire. Maintenant, je pense qu’il y a du matériel fantastique sur cet album, mais certains des plus… eh bien, je suppose, des trucs ‘techno’, ça semble être ce qui agace le plus certaines personnes. Et oui, c’est bizarre. Je suis d’accord c’est bizarre. Mais quand une chanson m’est présentée, c’est mon travail d’en faire du mieux que je peux, et c’est ce que j’ai fait.

« Je pense qu’il y a beaucoup de bonnes choses sur ce disque, et puis, oui, il y a des trucs bizarres sur ce disque, mais bon, c’est comme ça. Et nous marchons », a-t-il poursuivi.

« Tout le monde a les choses qu’il aime et n’aime pas, et je suis le même, et vous êtes le même, et tout le monde est le même en ce qui concerne les préférences. Nous aimons qui nous aimons. Est-ce que tout va avoir la même chose la réaction comme dernière chose ? Non. Bien sûr que non. Mais voilà.

Vincent à gauche ANGE MORBIDE en 2015. Il a depuis été remplacé par un Steve Tucker, qui s’occupait auparavant de la basse et du chant sur ANGE MORBIDE‘s « Formules fatales à la chair », « Les portes de l’anéantissement » et « Hérétique » LPs.