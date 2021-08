L’ancien guitariste de Soulfly Marc Rizzo : “J’ai eu une crise à propos de tout il y a environ un mois”

Ancien ÂME guitariste Marc Rizzo dit qu’il savait il y a six mois qu’il n’allait pas revenir dans le groupe.

Bien que Rizzole départ de ÂME n’a été officiellement annoncé que samedi (7 août), il a été largement supposé qu’il était hors du groupe deux jours plus tôt lorsqu’il a été révélé que USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouera de la guitare pour ÂME sur la prochaine tournée américaine du groupe, qui débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique.

Rizzo a abordé sa séparation avec ÂME dans une nouvelle interview avec Sofa King Cool. En ce qui concerne le fait qu’il soit sorti et qu’il ait trouvé un emploi pour faire des rénovations domiciliaires pendant la pandémie pour joindre les deux bouts, Rizzo dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’était essentiellement une question de survie. J’ai fait ce que j’avais à faire. Et beaucoup de musiciens – certaines personnes se sont embrassées; certaines personnes ont obtenu ces prêts, et elles se sont embrassées, et elles ont gagné de l’argent. Certaines personnes ne l’ont pas fait . Et puis il y avait des gens comme moi qui étaient essentiellement un mercenaire et traités comme un mercenaire pendant toute cette pandémie. Nous avons dû nous débrouiller seuls. Et fondamentalement, c’est là que la décision est venue où, six mois après être rentré à la maison pendant COVID, j’ai était, comme, ‘Mec, je ne veux pas faire ÂME. Je ne vois tout simplement pas l’intérêt. Après 18 ans à donner mon cœur et mon âme et ma loyauté et à être loin de ma famille trois ou quatre mois à la fois, à abandonner ma vie personnelle, je me suis dit : « Cela n’a plus de sens. » Surtout à mon âge — 44 ans — d’avoir à faire face à la situation que j’étais [facing]. Mais c’est ce que c’est, mec. C’est la vie.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une chance, lorsque le ÂME tournée a été annoncée pour la première fois en juin dernier, qu’il participerait toujours au trek, Marc a déclaré: “Mec, après l’année que j’avais, il n’y avait aucun moyen que j’aurais pu remonter dans ce bus avec tout le monde. Il n’y avait aucun moyen. Je n’étais pas dans l’état d’esprit de remonter dans un bus avec un un tas de gens à qui je n’ai même pas parlé depuis un an, sans parler d’autres choses. Je savais que je ne pouvais pas monter dans ce bus. Honnêtement, j’ai eu une crise à propos de tout il y a environ un mois. Ça arrive. Je’ J’ai traversé beaucoup de merde, mec – beaucoup de merde. Et il n’y avait aucune chance que je puisse faire cette tournée mentalement. Je n’étais plus là. Je n’avais pas ça en moi… Il y avait Je ne peux pas être mentalement en bonne santé dans le bus avec tout le monde. C’est impossible. Et croyez-moi, par respect pour eux, ils ne voudraient probablement pas non plus être dans un bus avec moi. Je peux avoir des crises de temps en temps. Alors ça marche pour tout le monde dans les deux sens. Je suis définitivement dans un meilleur espace de tête maintenant. C’est juste mieux pour tout le monde. “

Rizzo rejoint ÂME en 2004, et est depuis apparu sur tous les disques ultérieurs du groupe, y compris “Prophétie” (2004), “Temps sombres” (2005), “Conquérir” (2008), “Présage” (2010), “Esclave” (2012), ” Sauvages “ (2013), “Archange” (2015) et “Rituel” (2018). En 2007, Rizzo est devenu membre de CONSPIRATION DE CAVALERA, le projet parallèle de SÉPULTURE co-fondateurs, frères Max et Igor Cavalera, et a joué sur tous CONSPIRATION DE CAVALERA versions, y compris “Infliké”, “Traumatisme brutal”, “Chaos” et le LP 2017 acclamé par la critique “Psychose”.

Rizzo était à l’origine membre des favoris du New Jersey Latin Metal ILL NIÑO, apparaissant sur leur classique 2001 Roadrunner Libération “Révolution Révolution” et le suivi de 2003 “Confession”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).