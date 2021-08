L’ancien guitariste de Soulfly, Marc Rizzo, lance Hail The Horns et annonce une compilation « Best Of »

Virtuose de la guitare Marc Rizzo (ÂME, CONSPIRATION DE CAVALERA) a lancé SALUT LES CORNES, un nouveau projet aux côtés du bassiste Tony Campos (STATIQUE-X, USINE DE PEUR, ÂME) et batteur Christian “Opus” Lawrence (MORT LE MERCREDI, ELLEFSON). Le trio a enregistré une reprise du EMBRASSER classique “Dieu du tonnerre”, avec Campos gérer les voix principales. La piste a été enregistrée par Joey Concepcion et Nicky Bellmore (Laboratoire Dexters) et mélangé par Matthieu Nevitt (Studios Inkei). Une vidéo des paroles du morceau est disponible ci-dessous.

SALUT LES CORNES a annoncé des dates de tournée dans le Midwest pour novembre 2021 :

18 novembre – Lombard, Illinois – Brauerhouse



19 novembre – Fort Wayne, IN – Piere’s



20 novembre – Des Moines, IA – Lieu à déterminer



21 novembre – Braidwood, IL – Top Fuel Saloon

En outre, Rizzo sortira sa toute première compilation “best-of”, “Living Shred Vol. 1”, le 10 septembre via Disques divins. La collection comprend 11 titres couvrant sa discographie solo de quatre albums.

Prise Rizzo en tournée ce mois-ci avec WHISKYDICK:

13 août – Sioux Falls, SD – Big’s Bar avec Enuff Z’Nuff



14 août – New Market, MN – The Doublewide



15 août – Green Bay, WI – Old School Bar



16 août – Pékin, IL – Twisted Spoke Saloon



17 août – Braidwood, IL – Top Fuel Saloon



18 août – Lombard, IL – Brauerhouse



19 août – Kansas City, MO – The Westport Saloon



20 août – Durham, CT -Soft Tail Saloon



21 août – Syracuse, NY – Événement en plein air



24 août – Denver, CO – Lion’s Lair



25 août – Colorado Springs, CO – Le Triple Nickel



26 août – Amarillo, Texas – Zombiez



27 août – Fort Worth, Texas – Le Rail Club

Hier, il a été annoncé que USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouera de la guitare pour ÂME sur le Max Cavalerala prochaine tournée américaine du groupe à la tête. Le trek de 33 dates débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique et fera des arrêts à New York, Chicago et Austin avant de se terminer à Tempe, Arizona, le 25 septembre. La date finale sera une fête de famille car elle comprendra des performances de INCITER, ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ et MAGIE DE GUÉRISON. Rejoindre le groupe pour certaines dates sont NIVIANE et MARIONNETTES SUICIDES.

Rizzo n’a pas encore commenté publiquement sa sortie apparente de ÂME.

De retour en 2018, Max loué Rizzo, récit “Le spectacle de métal classique”: « Il aime ce qu’il fait ; il aime jouer dans ÂME; il aime travailler avec moi. Nous sommes totalement connectés. Il donne 150% à chaque spectacle, peu importe s’il y a dix personnes ou dix mille, ce qui est rare. Parfois, quand il n’y a pas beaucoup de monde, c’est difficile de sortir et d’être toujours excité et il le fait. Je pense qu’il est sous-estimé, mais j’en suis plutôt content parce que s’il devient trop gros, il s’en ira. Il rejoindra un big band. Je serai à la recherche d’un autre guitariste et ce serait nul. Ce serait vraiment nul de perdre Marc. Je suis plutôt content. C’est presque comme une chose secrète que nous avons, ce trésor que nous avons. Il est fantastique. C’est un guitariste extraordinaire. Je m’assois parfois dans la loge juste pour l’entendre jouer. Il suffit d’aller dans la loge pour traîner pendant qu’il s’entraîne juste pour l’entendre jouer certaines des sections de flamenco dans la loge ou quand il est juste en train de déchiqueter. C’est un tueur. C’est un vrai, vrai guitar hero.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).