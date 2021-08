L’ancien guitariste de Soulfly, Marc Rizzo, se concentre sur ses projets solo : “C’est un environnement plus sain pour moi”

Ancien ÂME guitariste Marc Rizzo a confirmé qu’il se concentre sur ses projets solo après son départ du groupe.

Bien que Rizzola sortie de ÂME n’a jamais été officiellement annoncé, il a été révélé hier (jeudi 5 août) que USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouera de la guitare pour ÂME sur le Max CavaleraLa prochaine tournée américaine du groupe à la tête, qui débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique.

Rizzo a parlé de son absence du ÂME trek tout en discutant avec les fans sur Facebook en direct hier matin. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je vais juste de l’avant avec mon projet solo. C’est juste mieux pour moi. C’est plus un environnement plus sain pour moi et ma famille. Et être plus à la maison, et faire mon projet solo, dont je suis super content J’ai aussi [my new band] SALUT LES CORNES. Nous publions la vidéo que nous avons faite pour un EMBRASSER couvrir aujourd’hui. j’ai BÊTE DE VENGEANCE. j’ai VENDETTE ACOUSTIQUE. Les choses sont bonnes. Et je fais beaucoup de bonnes merdes. Je vais de l’avant avec mon projet solo. C’est vraiment là où est mon cœur, où j’obtiens mon crédit d’écriture, où j’obtiens un crédit pour mon travail et tout mon travail acharné obtient un crédit approprié. C’est un environnement plus sain.”

Rizzo rejoint ÂME en 2004, et est depuis apparu sur tous les disques ultérieurs du groupe, y compris “Prophétie” (2004), “Temps sombres” (2005), “Conquérir” (2008), “Présage” (2010), “Esclave” (2012), ” Sauvages “ (2013), “Archange” (2015) et “Rituel” (2018). En 2007, Rizzo est devenu membre de CONSPIRATION DE CAVALERA, le projet parallèle de SÉPULTURE co-fondateurs, frères Max et Igor Cavalera, et a joué sur tous CONSPIRATION DE CAVALERA versions, y compris “Infliké”, “Traumatisme brutal”, “Chaos” et le LP 2017 acclamé par la critique “Psychose”.

De retour en 2018, Max loué Rizzo, récit “Le spectacle de métal classique”: « Il aime ce qu’il fait ; il aime jouer dans ÂME; il aime travailler avec moi. Nous sommes totalement connectés. Il donne 150% à chaque spectacle, peu importe s’il y a dix personnes ou dix mille, ce qui est rare. Parfois, quand il n’y a pas beaucoup de monde, il est difficile de sortir et d’être toujours excité et il le fait. Je crois qu’il est sous-estimé, mais j’en suis plutôt content parce que s’il devient trop gros, il s’en ira. Il rejoindra un big band. Je serai à la recherche d’un autre guitariste et ce serait nul. Ce serait vraiment nul de perdre Marc. Je suis plutôt content. C’est presque comme une chose secrète que nous avons, ce trésor que nous avons. Il est fantastique. C’est un guitariste extraordinaire. Je m’assois parfois dans la loge juste pour l’entendre jouer. Il suffit d’aller dans la loge pour traîner pendant qu’il s’entraîne juste pour l’entendre jouer certaines sections de flamenco dans la loge ou quand il est en train de déchiqueter. C’est un tueur. C’est un vrai, vrai guitar hero.”

Rizzo était à l’origine membre des favoris du New Jersey Latin metal ILL NIÑO, apparaissant sur leur classique 2001 Roadrunner Libération “Révolution Révolution” et le suivi de 2003 “Confession”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).