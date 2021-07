L’ancien guitariste de Tesla, Tommy Skeoch, dit qu’il ne se drogue plus : “J’en ai tellement fini”

Ancien TESLA guitariste Tommy Skeoch, qui a quitté le groupe en 2006 pour suivre un traitement pour des problèmes de toxicomanie, a rejeté la suggestion selon laquelle il serait toujours en proie à la toxicomanie.

“J’ai l’impression que les gens pensent que je suis tout le temps en train de devenir boogie à fond et sauvage, et, vraiment, mec, ma vie à la maison est très domestiquée, surtout avec les enfants”, a-t-il déclaré lors d’une toute nouvelle interview. avec Waste Some Time With Jason Green (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Maintenant, il y a eu une période où j’abusais de la drogue et tout ça, et je l’ai fait aussi pendant toute cette domestication. Mais ce n’est pas ce que vous pensez – ce n’est pas ce que l’on pourrait penser, je penserais.

“Tout ce truc avec la drogue et tout est si vieux pour moi, mec – j’en ai tellement fini”, a-t-il poursuivi. “Je n’y pense même plus, et je ne me drogue plus. Et puis les gens m’évoquent.

“Dieu bénisse – j’aime [SiriusXM radio personality] Eddie Trunk, mais j’ai fait une interview avec lui, et il en parle tout le temps, presque avec l’implication que je viens d’en finir avec une course ou quelque chose du genre. C’est un peu vieux, mec. J’en ai juste fini avec ça.”

Skeoch a également nié avoir jamais suggéré que TESLA avait perdu son attitude hard rock après son départ du groupe.

“Il y a même des gens qui disent que les gars dans TESLA pense que je suis là-bas en train de dire que quand je suis parti, tout le groupe a quitté le bord”, Tommy mentionné. “Et je ne dis pas ça, mais leurs fans le disent… Mais c’est vrai. Je n’essaie de dire rien de mal à propos de qui que ce soit. Ce sont des choses que les fans disent. Je ne fais que l’écouter, mec.”

Dans une interview de mai 2020 avec “Le spectacle de métal classique”, Skeoch On lui a demandé s’il pensait que les gens sont maintenant plus conscients de l'”avantage” qu’il a apporté à TESLA alors qu’il était membre de l’acte basé à Sacramento, par intermittence, pendant deux décennies. “Absolument. Oh, ouais,” répondit-il. « Pour moi, c’était évident dès le départ, mais même très tôt, sur mon Facebook pages, juste tout le monde, tout ce qu’ils disent c’est : “Nous aimons toujours TESLA, mais c’est juste un groupe différent. Il n’y a plus de balles là-bas maintenant. Et ce ne sont pas mes mots, mec. Je n’allais rien dire, parce que ce n’est pas approprié. Mais, oui, je pense que c’est un groupe différent, et peut-être pas pour le meilleur. C’est mon avis. Tout le monde a un avis. S’ils veulent écouter de la musique plus lounge, plus pop, plus légère, ils le font maintenant. Et si les gens aiment ça, alors allez-y. J’aime rocker fort.”

En février dernier, TESLA bassiste Brian Blé Raconté “Le podcast de Chuck Shute” qu’il ne pensait pas qu’il serait jamais ami avec Skeoch encore une fois, mais qu’il n’éprouvait aucun ressentiment envers son ancien compagnon de groupe.

“Il était dans le groupe, et il a eu plusieurs chances de rester dans le groupe, et il a choisi de ne pas le faire”, Brian mentionné. “Et puis il est allé dire des choses pas gentilles à mon sujet. Pourquoi il m’a distingué, je ne sais pas, mais il a choisi de le faire. Il n’a pas dit de mauvaises choses sur les autres membres du groupe – il voulait juste utilise-moi comme cible. Probablement parce que j’étais celui qui était le plus bruyant et le plus honnête à propos de ses manigances. Donc, étant cela, je n’ai pas envie de l’appeler et de lui dire. être amis.’ S’il m’appelait et me disait : “Hé, mec, j’aimerais purifier l’air”, je l’accepterais. Et je ne dis pas qu’il doit m’appeler. Je ne vais pas l’appeler, parce que quoi Je le connais, il me dirait probablement d’aller me faire foutre, donc je ne vais pas l’appeler. Mais ce n’est pas comme si j’avais ce désir profond de devenir ami avec lui, comme s’il manquait quelque chose dans ma vie, parce qu’il y a Et je ne lui souhaite pas de malveillance — je n’ai pas de poupée vaudou de Tommy que je pique avec une épingle. je lui souhaite le meilleur. Je veux dire, j’ai entendu une de ses chansons l’autre jour de son nouveau groupe, et j’ai trouvé que c’était vraiment bien. J’étais genre ‘Super. Fantastique. C’est le Tommy Skeoch Je connais. C’est le genre de travail que j’ai l’habitude qu’il fasse. Et puis, après avoir dit cela, il appelle TESLA — il dit que la musique que nous faisons maintenant est de la musique lounge. Donc chaque fois que je commence à ressentir quelque chose pour lui, il ouvre la bouche et dit quelque chose de négatif sur le groupe ou sur nous. Et je pense juste, encore une fois, qu’il n’a pas grandi. Je ne sais pas. La seule fois où je parle ou pense vraiment à lui, c’est quand des gens comme toi en parlent. Je ne reste pas assis à contempler ce que ce serait si Tommy était là.”

Septembre dernier, TESLA guitariste Frank Hannon dit à Detroit WRIF station de radio avec laquelle il ne pensait pas que le groupe travaillerait un jour Skeoch de nouveau.

“Je dois vous dire, j’aime Tommy Skeoch“, a-t-il dit. “Je viens de faire une masterclass en ligne – le Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp – et j’ai craqué « Cowboy des temps modernes » et comment Tommy et moi-même avons collaboré et travaillé sur cette musique ensemble.

“Quand nous étions enfants, Tommy Skeoch et moi-même, j’avais 16 ans et il avait environ 19 ou 20 ans”, a-t-il poursuivi. “Je l’admirais vraiment – j’étais un grand fan de son style, et je suis toujours un grand fan de son jeu de guitare. Nous étions comme les meilleurs potes. Et puis nous collaborions et écrivions des chansons comme « Cowboy des temps modernes » ou l’un de ceux TESLA chansons, nous les écririons ensemble. Mais au fil du temps, mec, les egos et les problèmes – moi y compris – au fil des années, la compétition, ça a vraiment creusé un fossé entre nous. Et la drogue et l’alcool ont vraiment détruit notre relation, je dois juste être honnête. Nous n’étions pas censés parler de ce genre de choses, mais maintenant je pense que ça fait assez longtemps.

” je ne vois pas ça TESLA n’y retournerons jamais, parce que nous aimons [Tommy‘s replacement] Dave Rude, et Dave a vraiment été un excellent ajout au groupe. Et ce serait irrespectueux envers lui de revenir en arrière vers une chose toxique, une relation qui est vraiment devenue très toxique.

“Malheureusement, je ne pense pas que TESLA travaillera avec Tommy encore – jamais, ” Franc réitéré. “Mais je dirai que moi-même, personnellement, j’ai toujours aimé Tommy et je lui souhaite juste le meilleur. Je suis tellement content qu’il soit toujours en vie, et je sais qu’il a sorti un nouveau groupe [RESIST & BITE] qui a sorti une chanson qui s’appelait ‘Le mythe que je vis”. C’était dégueulasse ; cela a Tommyla guitare. Écoute, j’ai la chair de poule en ce moment. Chaque fois que j’entends Tommy Skeoch jouer, ça me fait sourire, parce qu’il est vraiment génial. En tant que musicien, je n’ai que de l’amour et du respect pour le gars. Mais je ne pense pas TESLA travaillera à nouveau avec lui. Mais je lui souhaite le meilleur.”

Skeoch a récemment lancé un nouveau groupe appelé RÉSISTANT ET MORDANT dans laquelle il est rejoint par l’ex-LYNCH MOB chanteur Nathan Utz, guitariste Steve Stokes, le batteur Parcs David et bassiste Brian Powell.

Le mois dernier, RÉSISTANT ET MORDANT a sorti le clip officiel de son deuxième single, “Destin”.

Le groupe mixe actuellement son premier album, qui a été enregistré sur une période de 21 à Studios de scène sonore à Nashville, Tennessee avec producteur et ingénieur Michael Rosen.

RÉSISTANT ET MORDANTle premier single de , “Le mythe que je vis”, est sorti en mars 2020.