L’ancien guitariste de WASP Chris Holmes sortira l’album “Unbearable Influence” le mois prochain

Ancien GUÊPE guitariste principal Chris Holmes sortira son nouvel album studio, “Influence insupportable”, le 26 septembre. Une précommande du LP est disponible sur Bandcamp.

Holmes rejoint GUÊPE en 1982 et reste avec le groupe jusqu’en 1990. En 1996, le guitariste revient au GUÊPE et est resté avec le groupe jusqu’en 2001. Chris n’a pas joué avec GUÊPE puisque.

En octobre dernier, Chris a dit qu’il n’envisagerait jamais de retourner à GUÊPE à moins que le chef de bande, Blackie sans loi, a accepté de lui verser les droits d’édition qu’il lui aurait dû. Il a déclaré à The Metal Voice du Canada : « Beaucoup de gens pensent que j’ai gagné de l’argent avec GUÊPE Je n’ai jamais touché mes royalties, ni même ma composition. Tous les trucs que j’ai écrits, je n’ai jamais été payé un centime. Et tu sais à qui la faute ? C’est de ma faute si je ne connais pas le business, comment il est. J’ai fait confiance à quelqu’un.

“Après chaque album, quand l’album est terminé, comment ils ont divisé la publication avec les contrats d’édition, les maisons d’édition – c’est de là que vient l’argent”, a-t-il poursuivi. “On ne m’a jamais dit quand avait eu lieu cette réunion. Parce que les autres gars du groupe n’ont jamais écrit – j’étais le seul [other than Blackie]. Je suis donc le seul qu’ils doivent bousculer pour obtenir toute la publication. Donc on ne m’a jamais rien dit. Puis, quand j’y ai creusé vers 2006 ou [2007], Je suis allé dans Musique du sanctuaire, a demandé à un avocat de découvrir où se trouvent toutes mes publications, et j’ai été inscrit en tant que lecteur de session dans tous les enregistrements. Et si vous ne le savez pas, et qu’on ne vous le dit pas, et que vous ne voyez pas, vous ne savez pas. Alors j’ai fait confiance Blackie sans loi à propos de ça. Et quand je l’ai découvert, ça m’a vraiment trompé. Ça me fait mal, ça me fait voir qu’il m’a planté un couteau dans le dos dès le premier jour, depuis le premier album, sans me le dire, et qu’il était mon meilleur ami.”

Pour autant que Holmes est concerné, Sans foi ni loi est le seul à blâmer s’il ne reçoit pas son dû de la GUÊPE dossiers avec lesquels il a été impliqué.

“Si ce n’était pas pour moi, il ne serait pas là où il est – je vous le garantis,” Chris mentionné. “Et puis il me baise comme ça. Tout va bien. Ça fait longtemps. C’est quelque chose que je ne surmonterai jamais, jamais. Je vais emporter ça dans la tombe avec moi. J’en ai marre d’y penser.

“Quoi qu’il en soit, c’est le genre de personne qu’il est. Tout le monde pense : ‘Wow ! Il a le meilleur…’ Ouais, il a une voix scandaleuse, Blackie, ouais, mais il tourne vraiment mal le dos aux membres de son groupe – il les baise. Je suis le seul gars du groupe à être revenu se faire baiser deux fois, ce que j’ai fait. je suis revenu pour ‘Tuer.Fuck.Die’, et on m’a promis de publier la moitié de cet album. Je n’ai pas eu de merde. Sachant que je ne pouvais pas entrer pour voir ce qui était écrit dans les contrats, bien sûr. C’est pourquoi j’ai écrit la chanson « Enfonceur de mère à deux visages ». C’est à propos de lui. C’est en marche « briques à chier ». Et j’en ai un sur le nouvel album. C’est appelé ‘La vérité’. Il dit, ‘Vous ne pouvez pas gérer la vérité.’ C’est sur mon nouveau [album]. Je vais écrire une chanson sur lui sur chaque album.”

Aborder la possibilité de son retour à GUÊPE, Holmes dit : « Tout le monde me pose des questions sur un GUÊPE réunion. Bien sûr, j’aimerais jouer un GUÊPE retrouvailles — s’il me paye mon édition. Si ce n’est pas le cas, alors il peut avoir une réunion avec Randy Piper, Johnny Rod et [Steve] Riley et tout le monde. Je ne vais pas y jouer. Ça ne vaut pas le coup.

« Je suis revenu à GUÊPE en ’95. Je me suis encore fait baiser”, a-t-il ajouté. “Baise-moi une fois, baise-moi deux fois, tu ne vas pas me baiser une troisième fois.”

Le film documentaire “Mean Man: L’histoire de Chris Holmes” a été rendu disponible en janvier dernier sur Blu-ray, DVD et VOD. Il a été écrit et réalisé par des cinéastes français Antoine de Montremy et Laurent Hart.