L’ancien guitariste de Whitesnake, Bernie Marsden, sortira son premier album solo en sept ans, “Kings”

Légende de la guitare Bernie Marsden sortira son tout nouvel album, “Rois”, le 23 juillet via Musique de conquête. Toutes les précommandes à Berniele site de obtiendra un CD signé de “Kings” et une édition limitée gratuite Bernie Marsden “Les rois” plectre. Uniquement les commandes via BernieLe site Web de s’y qualifie et l’offre se termine le jour de la sortie.

“Rois” est Bernieest son premier album solo en sept ans et ravira à coup sûr ses fans et les amateurs de blues, de rock et plus encore.

Beaucoup sauront Marsden en tant que membre fondateur de SERPENT BLANC — l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps. Depuis son départ SERPENT BLANC, il y a près de 40 ans, Bernie a forgé une impressionnante carrière solo. Il est indéniablement l’un des meilleurs guitaristes de blues britannique.

Plus récemment, Bernie en partenariat avec Joe Bonamassa pour co-écrire son album à succès “Thé Royal”. “Sous-estimer Bernie Marsden à vos risques et périls”, prévient Joe Bonamassa, “parce qu’en tant que chanteur, il te bottera le cul ; en tant que joueur, il te bottera le cul ; et en tant qu’auteur-compositeur, il te bottera définitivement le cul !”

La “Série Inspirations” est une nouvelle collaboration entre Musique de conquête et Bernie Marsden‘s Petite musique de maison. La séquence des albums sera publiée par Musique de conquête, dans lequel Bernie Marsden rend hommage aux chansons et aux artistes qui ont contribué à façonner sa propre carrière extrêmement influente en tant que compositeur et guitariste.

L’inspiration pour “Inspirations” vient de l’été 2018. Bernie a été invité à rejoindre Billy Gibbons de ZZ TOP sur scène avec le MACHINE SUPERSONIQUE BLUES. Après le soundcheck, Gamelle joué Bernie un album du chanteur de blues et harmoniciste américain Kim Wilson, et a posé une question… “Bernie, ” Gamelle a demandé, “ne serait-ce pas génial si nous pouvions tous enregistrer les chansons avec lesquelles nous avons grandi pendant que nous apprenions à jouer de la guitare?” Son imagination s’enflamma, Bernie se mit à dresser une liste, et la “Série Inspirations” était née.

“Rois” — le premier de la séquence — est un album époustouflant qui va particulièrement épater les amateurs de blues. Il comprend 10 chansons de blues classiques, enregistrées à l’origine par le légendaire Albert, BB et Freddie King. Celles-ci Bernie a enregistré dans un studio de l’Oxfordshire, aidé et encouragé par un groupe talentueux qui vient de s’enfermer dans un groove naturel. “Rois” regorge de blues et de soul de haut calibre.

De plus, deux Bernie Marsden-Instruments écrits — inspirés de “Rois” — apparaissent comme des pistes bonus sur l’album.

Le prochain album de la série “Inspirations” — “Échecs” – sortira plus tard cette année et rend hommage aux enregistrements sortis sur le légendaire label basé à Chicago.

Bernie a enregistré un message vidéo spécial sur son nouvel album, qui peut être visionné ci-dessous. Vous entendrez des saveurs tentantes de l’excellence du blues, tout en Bernie raconte l’histoire de l’album et de la série, aperçoit Bernie sur scène avec Billy Gibbons, Joe Bonamassa et découvrez certains des avantages spéciaux pour les copies de CD de Bernie Marsdenle site Web de , où “Rois” est maintenant disponible en pré-commande.

Crédit photo: Fabio Gianarda



