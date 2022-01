L’ancien guitariste des Bulletboys, Mick Sweda, parle de son dernier départ : « Je dois pouvoir faire confiance aux gars de mon groupe »

Original BULLETBOYS guitariste Mick Sweda, qui a récemment quitté le groupe, avec le batteur Jimmy D’Anda, a évoqué son départ du groupe dans une nouvelle interview avec « This That & The Other With Troy Patrick Farrell ». Expliquer pourquoi la réunion de BULLETBOYS‘ la programmation originale n’a pas duré plus de deux ans, Suède dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Vous abordez ces choses avec ce que je décrirais comme de l’espoir, mais c’est une sorte d’espoir qualifié. Vous savez qu’il y a une durée de conservation, vous savez qu’il y a une date de péremption ou au moins une date de péremption date, et vous espérez juste que ça n’arrive pas trop tôt. Et pour moi, franchement, c’est arrivé trop tôt. J’attendais vraiment avec impatience l’année et tous les spectacles que nous avions réservés et j’avais hâte de sortir et de passer un bon moment temps cet été. Nous pensions que le [aborted] Spectacle de whisky [on December 16] serait quelque chose qui nous rassemblerait après une année 2021 difficile et quelque chose qui pourrait en quelque sorte créer un lien qui perdurerait, et hélas, cela ne devait pas être le cas. Nous avions quelques gars qui étaient vraiment importants pour le fonctionnement du groupe, à savoir le manager et le batteur, qui ont décidé qu’ils ne voulaient pas passer à autre chose et en faire partie. Donc, essentiellement, ma décision a été prise pour moi à ce moment-là. »

En ce qui concerne les différences personnelles qui ont finalement causé les retrouvailles BULLETBOYS à tomber en morceaux, Mick a déclaré: « C’est très difficile à expliquer. Je sais qu’il y a beaucoup de bruit extérieur, je sais qu’il y a des voix qui chuchotent à l’oreille de tout le monde, et une fois que tout le monde s’éloigne de ce bourdonnement [from playing together], ça commence à s’installer. Je ne parlerai pour personne d’autre, mais vous commencez à vous demander ce qui se passe. Et puis vous entendez que quelque chose s’est passé et que quelqu’un a fait ceci ou quelqu’un a fait cela ou a dit ceci, et tout commence simplement à se manifester dans ceci… Je suppose que c’est de l’insécurité, je suppose que c’est de la méfiance. Et pour moi, je dois pouvoir faire confiance aux gars de mon groupe ; Je dois être capable de savoir que quelqu’un ne va pas aller dans le dos de quelqu’un d’autre et dire quelque chose ou faire quelque chose. Et cela commence juste à se dissiper, je suppose, avec le temps qui passe. C’est drôle – quand vous vous remettez ensemble, tout cela s’efface en quelque sorte au second plan parce qu’il y a un objectif plus grand en tête et une image plus large ; vous voulez y parvenir et vous ne voulez pas laisser tomber tout le monde. Il est donc facile d’oublier cela. Mais il arrive un moment où on a l’impression que c’est toxique et toxique, et personne n’a besoin de ça dans sa vie, surtout à notre âge. »

Suède a poursuivi en disant qu’il n’avait eu aucune conversation directe avec le chanteur Marq Torien depuis qu’il a pris la décision de partir BULLETBOYS. « Je n’ai pas eu à parler avec Marq », a-t-il expliqué. « La façon dont cela s’est déroulé en dit long pour moi, et il n’y avait rien d’autre à dire. D’après ce que j’ai compris, il envisage déjà de former un groupe de gars pour sortir et faire des rendez-vous. Ma grande préoccupation est que quand les gens voient Jimmyou voir ma photo là-bas, je veux juste qu’ils sachent que ce ne sera pas le cas et qu’ils ne verront pas le groupe original. Et il n’y a aucune garantie que ces illustrations et ces photos ne seront pas là pour représenter les concerts en tant que tels. Tant que tout le monde sait quel billet ils achètent et à quoi s’attendre, ça me va. »

Lorsque Suède a d’abord discuté de sa sortie de BULLETBOYS lors d’une diffusion en direct sur Facebook le 3 janvier, il a déclaré: « Dans le passé, je sais qu’il a été dit que quiconque n’est pas dans BULLETBOYS a abandonné les fans. Et cela peut ou non être quelque chose que vous entendrez dans des interviews ou autre. Et croyez-moi, cela n’a rien à voir avec l’abandon des fans et tout à voir avec le fait de ne pas vouloir emprunter un chemin semé de conflits, de méfiance, d’amertume et de tout le reste.

« C’est vraiment, à ce stade de notre vie, impératif – du moins pour moi; je parlerai pour moi ici – que je supprime simplement toutes les formes de toxicité », a-t-il expliqué. « Et je suis sûr que vous comprenez tous que cela ne peut plus faire partie de ma vie. Et le fait que nous soyons tous originaux et que nous ayons de bons spectacles et que nous passions un bon moment à jouer les spectacles – il n’y a aucun doute là-dessus ; J’ai passé un moment merveilleux et j’avais hâte de le faire tout au long de 2022 – mais une fois que c’est arrivé à un point où c’est toxique, vous ne pouvez plus l’avoir dans votre vie…

« Je suis reconnaissant que tout le monde comprenne, et je m’excuse auprès de vous. J’avais vraiment hâte que ce soit une belle course, soit une belle année et trouve un moyen de s’en sortir. Mais ce n’est pas le cas. »

L’original BULLETBOYS La programmation a fait son retour en direct en décembre 2019 avec une performance à guichets fermés au Whiskey A Go Go à West Hollywood, en Californie.

Mis à part un spectacle en 2011, original BULLETBOYS membres D’Anda, Suède, bassiste Lonnie Vencent et Torien n’avaient pas joué ensemble depuis 1993.

BULLETBOYS formé en 1988 à l’apogée du mouvement glam metal de Los Angeles. En tant que collection de musiciens talentueux, BULLETBOYS ont réussi à capter rapidement l’attention des fans de musique du monde entier. Contrairement aux autres rockeurs de l’époque, le BULLETBOYS possédait plus de hard rock-blues fusion que de pur hair metal. Grâce à des comparaisons avec des gens comme AÉROSMITH et VAN HALEN, des dépisteurs de talents se sont précipités et le groupe a rapidement reçu son premier contrat avec une grande maison de disques.

BULLETBOYS‘ le premier album éponyme est sorti en 1988 via Warner Bros. et a culminé au numéro 34 sur le Billboard 200. L’album a engendré deux singles à succès, une reprise du O’JAYS classique « Pour l’amour de l’argent » et « Lisser en Ya », qui ont tous deux figuré sur le palmarès Mainstream Rock et ont été régulièrement diffusés sur MTV. BULLETBOYS a continué à sortir deux autres albums, 1991 « Freakshow » et les années 1993 « Za-Za », avant de se séparer.