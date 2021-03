Ancien IRON MAIDEN guitariste Dennis Stratton a de nouveau commenté la nomination du groupe pour le Temple de la renommée du rock and rollLa promotion de 2021. Les meilleurs obtenteurs de votes seront annoncés en mai et intronisés à une cérémonie à Cleveland, Ohio, à l’automne.

Selon le Temple de la renommée, le IRON MAIDEN les membres qui seraient intronisés incluent la formation actuelle du chanteur Bruce Dickinson, bassiste Steve Harris, le batteur Nicko McBrainet guitaristes Adrian Smith, Dave Murray et Janick Gers, avec Stratton, ancien chanteur Paul Di’Anno et ancien batteur Clive Burr.

Interrogé sur le fait que l’ancien IRON MAIDEN chanteuse Blaze Bayley, qui a dirigé le groupe de 1994 à 1999 et est apparu sur deux albums, « Le facteur X » et « XI virtuel », n’a pas été inclus dans la liste des membres qui entreront dans le Rock Hall devrait JEUNE FILLE être intronisé, Stratton dit au «Zone Iron Maiden de l’oncle Steve» podcast (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Eh bien, la première fois que j’ai entendu dire qu’il n’était pas inclus, j’ai été un peu choqué et un peu … Je ne sais pas. C’était bizarre. Pourquoi? Pourquoi ne l’était-il pas? Maintenant, je sais pour un fait il a été avec eux pendant cinq ans et deux albums, et il a contribué énormément à ces deux albums. Mais les gens m’ont dit que c’était quelque chose à voir avec le comité qui dirigeait ça Temple de la renommée du rock and roll. Il faut que ce soit certaines années, impliquées sur tant d’années. Donc je ne sais pas vraiment. Quelqu’un devrait me lire les règles. Mais je pense vraiment que c’est déchirant de ne pas être inclus. «

Stratton a poursuivi en disant que pour qu’il soit nominé pour le Rock Hall est « l’un des plus grands honneurs » de sa carrière. Il a ajouté: « Maintenant, je ne savais pas Bruce avait rien dit [negative] à propos de Temple de la renommée. Quelqu’un m’a dit qu’il avait dit quelques choses sur le Temple de la renommée. Je ne sais pas ce qu’il a dit. Mais je sais qu’il a dit quelque chose. Maintenant, personnellement pour moi, je sonnais ma propre trompette en disant: «S’il vous plaît, votez». Parce que c’est un grand honneur pour moi; cela signifie le monde pour moi. Mais je ne parle pas pour le groupe; c’est moi personnellement. Maintenant, si le groupe et la direction n’aiment pas ça ou si ce n’est pas leur scène et qu’ils ne sont pas intéressés, alors qu’il en soit ainsi. Vous devez respecter le groupe ou la décision de la direction.

« J’ai regardé le [fan] voter sur mon téléphone, et je vois le vote, qui provient de Tina Turner et celui du haut – je ne sais pas qui c’est – et le FOO FIGHTERS, le vote est assez médiocre », a-t-il poursuivi.« Maintenant, je sais pertinemment que je peux parler personnellement pour moi, pas pour JEUNE FILLE, mais le nombre de fans dans ce monde – pas seulement en Amérique du Sud – le nombre de fans dans le monde, s’ils votent pour IRON MAIDEN, ce ne serait pas des centaines de milliers, ce serait des millions. Et JEUNE FILLE aurait [win the fan vote] – ils voudraient [win] sans problème. Mais parce que [MAIDEN has] est resté silencieux [about it and not publicized the nomination], si ce n’est pas leur scène, alors vous devez respecter la direction, respecter le groupe et dire: «Bonne chance à vous les gars». Et s’ils ne sont pas intéressés, qu’il en soit ainsi. Mais pour moi, c’est un grand honneur. Et c’est ce que vous devez accepter. «

Stratton était membre de JEUNE FILLE depuis moins d’un an, mais il a néanmoins apporté une contribution vitale au premier album classique du groupe.

Pour être éligible au scrutin de cette année, le premier single ou album de chaque candidat devait être sorti en 1995 ou avant.

Un groupe d’électeurs de plus de 1 000 artistes, historiens, journalistes et membres de l’industrie de la musique sélectionnera la nouvelle classe. Les fans ont également la possibilité de participer au processus en votant sur Rockhall.com ou à un kiosque interactif du musée de Cleveland. Leurs sélections compteront comme un seul «vote des fans» qui sera compilé avec les autres.

Dickinson a fait la une des journaux en 2018 lorsqu’il a évoqué la Rock Hall comme « une charge totale et complète de conneries » lors d’un concert de créations orales en Australie, insistant sur le fait que l’institution basée à Cleveland est « dirigée par un groupe d’Américains sanglants et moralisateurs qui ne connaîtraient pas le rock and roll s’il les frappait dans le visage. »

Bruce dit plus tard Le Jerusalem Post qu’il était « tellement ennuyé par cette couverture parce qu’ils ont pris ma déclaration hors de son contexte pour donner l’impression que j’étais bouleversé que nous ne soyons pas dans le Temple de la renommée.

« Je suis vraiment content que nous ne soyons pas là et je ne voudrais jamais y être », a-t-il poursuivi. «Si jamais nous sommes intronisés, je refuserai – ils n’auront pas vraiment mon cadavre là-dedans.

« La musique rock and roll n’a pas sa place dans un mausolée de Cleveland », Bruce ajoutée. « C’est une chose vivante qui respire, et si vous la mettez dans un musée, alors elle est morte. C’est pire qu’horrible, c’est vulgaire. »

Il y a deux ans, Harris a dit qu’il s’en fichait IRON MAIDEN n’a pas encore été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll malgré le fait qu’il est éligible depuis 2004.

«Cela ne me dérange pas que nous ne soyons pas dans des choses comme ça», a-t-il déclaré à Rolling Stone. «Je ne pense pas à des choses comme ça. C’est très bien si les gens vous donnent des récompenses ou des distinctions, mais nous ne nous sommes pas lancés dans le métier pour ce genre de choses. Je ne vais certainement pas perdre le sommeil si nous ne le faisons pas. t obtenir aucune sorte de récompense, pas seulement celle-là, aucune récompense. Je ne pense pas que nous méritons nécessairement d’avoir telle ou telle chose. Avec ce que nous faisons, tout ce qui en résulte est génial. Tout ce qui ne vient pas est génial , trop. »

Même si les artistes sont éligibles au Temple de la renommée du rock and roll 25 ans après la sortie de leur premier album ou single, des groupes emblématiques de hard rock et de métal comme JEUNE FILLE, JUDAS PRIEST et MOTÖRHEAD n’ont pas encore été reconnus par l’institution, qui a intronisé GUNS N ‘ROSES au cours de la première année d’admissibilité de cette bande.

Harris a dit précédemment qu’il ne se souciait pas de savoir si IRON MAIDEN sera finalement intronisé dans le Rock Hall. « Je n’y pense pas vraiment, pour être honnête. Je pense que les récompenses sont des choses qu’il est agréable d’avoir quand vous les obtenez, mais ce n’est pas quelque chose que vous recherchez vraiment – ce n’est pas ce dont il s’agit », a-t-il déclaré. . « Cela n’a jamais été à propos de ça. Il a toujours été question d’essayer de faire de la bonne musique et de jouer de bons concerts, et c’est tout, vraiment. J’espère que les gens l’apprécieront. C’est probablement agréable quand les gens vous décernent des prix – ne le faites pas. Comprenez-moi mal; je pense que c’est génial – mais ce n’est pas quelque chose que vous perdriez le sommeil si vous n’en aviez pas.

« C’est comme ça que je suis, » Harris ajoutée. « Je ne sais pas. Peut-être que le reste des gars [in the band] pourrait penser différemment de moi, mais c’est ainsi que je pense. Ce n’est pas que je m’en fous [awards]. C’est juste … Et ce n’est pas qu’ils n’ont pas de sens quand vous les obtenez – c’est bien. Mais je ne m’inquiète certainement pas à ce sujet ou quoi que ce soit de ce genre. Je pense que ce sont les autres qui en font plus que nous, que nous en ayons une ou non. «

Ayant été éligible à l’intronisation depuis plus d’une décennie et demie, IRON MAIDEN est l’un des plus grands groupes de la planète. Depuis la sortie de leur premier album éponyme, les légendes britanniques du heavy metal ont sorti 15 autres disques de studio complets et se sont vendus à plus de 100 millions d’exemplaires.

Rock Hall les règles stipulent que les artistes deviennent éligibles un quart de siècle après la sortie de leurs premiers disques, mais le salle affirme également que d’autres « critères incluent l’influence et l’importance des contributions des artistes au développement et à la perpétuation du rock ‘n’ roll », ce qui, bien entendu, est ouvert à l’interprétation.

Admissible à l’intronisation depuis 1999, EMBRASSER n’a obtenu sa première nomination qu’en 2009 et a finalement été intronisé en 2014.

VIOLET FONCÉ était éligible pour le Rock Hall depuis 1993 mais n’a été intronisé qu’en 2016.