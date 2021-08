L’ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, Gus G., dévoile la pochette et la liste des morceaux du nouvel album solo ‘Quantum Leap’

Virtuose de la guitare grecque Gus G., bien connu dans les cercles du rock et du métal pour son travail en tant que Ozzy Osbourneguitariste de et en tant que leader de son propre groupe VENT DE FEU, sortira un nouvel album solo, « Saut quantique », le 8 octobre via Dossiers de l’AFM. La pochette du disque est visible ci-dessous.

« Saut quantique » liste des pistes :

01. Dans l’inconnu



02. Exosphère



03. Saut quantique



04. Chronesthésie



05. L’énigme de la vie



06. Le jour du jugement



07. Féroce



08. Piétinement du démon



09. Pilote de nuit



dix. Pas oublié



11. Force majeure (feat. Vinnie Moore)

Gus discuté de l’effort à venir dans un nouveau message vidéo posté sur son Youtube canal. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “C’est mon premier album solo entièrement instrumental. Cela signifie donc qu’il n’y a pas de voix du tout, pas de chanteurs invités; c’est juste moi et ma guitare. Vous avez déjà entendu quelques singles. Le premier s’appelait ‘Exosphère’; il est sorti en avril. Et le second s’appelait ‘Féroce’, pour laquelle nous avons fait une vidéo assez hilarante. J’espère que vous l’avez vérifié. Il y aura un troisième single qui sortira fin août pour une autre chanson, ce qui est totalement différent ; ce n’est pas du tout du métal.

“Je suis vraiment enthousiasmé par cet album”, a-t-il poursuivi. “Il était temps que je me lance et que je fasse un album de guitare instrumentale complet. Beaucoup de gens me demandent et me poussent à le faire. Et pour être honnête, je l’ai toujours refusé. Mais je pense que le récent situation avec la pandémie et le fait que tout le monde, nous devions tous rester enfermés dans nos maisons et nous avons traversé des mois de quarantaine et de verrouillage, ce genre d’idées a suscité et m’a amené à… La musique était ma seule porte d’entrée, en gros, donc c’est ce que j’ai fait ; je viens de faire des chansons. Je ne pouvais pas m’envoler vers un autre pays et rencontrer d’autres musiciens et faire de la pré-production ou quelque chose comme ça, alors j’ai juste décidé d’écrire des trucs par moi-même et de faire un album de guitare.

“Il y a beaucoup de trucs sympas là-dedans – des trucs différents. Évidemment, mon style est partout. J’ai essayé de repousser un peu les limites et d’explorer de nouvelles choses.”

Concernant les autres musiciens qui apparaissent sur « Saut quantique », Gus a déclaré: “J’ai deux joueurs incroyables avec moi sur le disque. L’un d’eux que vous connaissez déjà. C’est Dennis Ward [PINK CREAM 69, UNISONIC]. Denis a travaillé avec moi dans le passé. Nous avons travaillé ensemble ces cinq dernières années, en fait. Nous avons fait deux VENT DE FEU albums ensemble. Il a coproduit et co-écrit avec moi. Et aussi mon précédent disque solo, ‘Intrépide’, il jouait de la basse et il chantait. C’est un grand chanteur. C’est un gars aux multiples talents. Il a mixé et masterisé le disque et a également joué de la basse sur la plupart des chansons. J’ai joué de la basse sur quelques morceaux. J’ai aussi fait les claviers. Et j’ai aussi un excellent batteur d’Angleterre, [Jan-]Vincent Velazco. Il est super. Il joue à merveille. Vous l’avez déjà entendu sur les deux premiers singles.”

Quant à savoir pourquoi il a choisi de nommer son nouvel album solo « Saut quantique », Gus a déclaré: “J’ai aimé le titre. Ça sonnait bien. C’était quelque chose de différent. ‘Quantum bond’ signifie quand vous faites un grand pas, donc pour moi, faire un album instrumental et laisser ma guitare parler était un grand pas pour moi, pour une fois. J’ai toujours travaillé avec des chanteurs et collaboré avec beaucoup de gens, mais cette fois, j’ai décidé de laisser la guitare être une voix. C’était donc mon saut quantique.”

En septembre 2019, Gus a publié un EP solo uniquement numérique, “Vivre à Budapest – Partie 1”, composé de quatre morceaux enregistrés lors de la tournée européenne phare du guitariste en soutien à la sortie de son dernier album, “Intrépide”. Le tour du monde a vu Gus et son groupe partagent les scènes du monde entier avec des guitaristes légendaires comme Richie Kotzen, Vinnie Moore suivi de ses propres dates phares et d’une tournée massive en tant qu’invité spécial des rockers de Los Angeles PANTHÈRE D’ACIER.

“Intrépide” est sorti en avril 2018 via Dossiers de l’AFM. La suite de 2015 “Nouvelle Révolution” marqué Gusla première version de depuis sa sortie Osbournegroupe de en 2017.

Sur “Intrépide”, Gus s’est associé à quartier et batteur va chasser (ÉVANESCENCE).

VENT DE FEULe neuvième album studio éponyme de ‘ a été mis à disposition en mai 2020.

Le groupe s’est récemment séparé du guitariste/claviériste Bob Katsionis et chanteur Henning Basse.

VENT DE FEUle nouveau chanteur est Herbie Langhans, qui a déjà joué avec AVANTASIE et PÉCHÉ.

