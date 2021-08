L’ancien guitariste d’Ozzy Osbourne, Gus G., sort le clip de “Enigma Of Life” du prochain album instrumental

Virtuose de la guitare grecque Gus G., bien connu dans les cercles du rock et du métal pour son travail en tant que Ozzy Osbourneguitariste de et en tant que leader de son propre groupe VENT DE FEU, sortira un nouvel album solo, « Saut quantique », le 8 octobre via Dossiers de l’AFM. Le clip officiel du dernier single du disque, “L’énigme de la vie”, peut être vu ci-dessous.

« Saut quantique » se sont réunis au cours de la pandémie mondiale qui, malheureusement, a empêché VENT DE FEUl’album éponyme de 2020 de prendre un véritable élan. Immobilisé par les mesures de quarantaine qui le maintenaient chez lui, Gus a commencé à compiler des idées musicales pour se tenir occupé, ce qui a conduit à un effort complet pour écrire et enregistrer un album au cours de l’été 2021.

« Je n’ai pas fait « Saut quantique » avec l’intention d’être le prochain dans le cycle des albums solo”, Gus admet. “C’était plus une question de ‘Qu’y a-t-il d’autre?’ J’avais besoin d’un exutoire créatif.”

Gus est d’accord avec la suggestion selon laquelle on doit faire un album instrumental pour soi-même; si les gens l’apprécient, c’est un plus. C’est une approche qu’il adopte avec chaque album qu’il fait, mais si le heavy metal est considéré comme un marché de niche, faire un album instrumental est un coin encore plus petit de cela. Faire partie de l’industrie de la musique au cours des 20 dernières années a enseigné Gus que l’entreprise et le marché ont évolué au point que les albums instrumentaux sont beaucoup plus facilement acceptés qu’à ses débuts.

“En tant qu’artiste de nos jours, vous pouvez essentiellement faire ce que vous voulez et il y a un public pour cela”, dit-il. “La musique instrumentale n’est peut-être pas un gros vendeur, mais tout le monde peut écouter n’importe quoi, et il n’y a pas de limites à ce que je peux faire. Il y a un morceau sur le disque qui est un peu synth-wave [‘Night Driver’], il y a un truc de ballade blues [‘Enigma Of Life’], il y a une piste qui a plus d’éléments progressifs [‘Into The Unknown’], il y a du power metal [‘Demon Stomp’, ‘Judgement Day’], donc tout est sous l’égide du hard rock / heavy metal, mais je voulais qu’il y ait de la variété. On dirait que j’ai écrit 10 riffs différents sur la corde de mi grave et que j’ai mis un tas de solos dessus. Et personne n’a d’excuse pour dire : ‘J’aime la musique mais je déteste ce type de voix…’ parce qu’il n’y a pas de voix. [Laughs]”

« Saut quantique » a été assemblé en morceaux, mettant en vedette de nouvelles compositions et du matériel tiré de Gus« Riff Vault », où il stocke des idées inachevées et les revisite quand il le peut. L’album a commencé comme une sortie solo à part entière, avec Gus programmer la batterie et jouer de la guitare, de la basse et des claviers, mais une rencontre fortuite avec le batteur Jan-Vincent Velazco – qui a offert ses services et a par la suite fait exploser Gus loin – a ouvert la production. Producteur/ingénieur Dennis Ward, qui était responsable du mixage et du mastering « Saut quantique », a fini par poser des pistes de basse sur huit des 10 pistes.

Contrairement à de nombreux albums instrumentaux, « Saut quantique » ne ressemble pas à un traitement de canal musical ou à une chirurgie cérébrale longue et interminable. Chacune des 10 pistes sont des idées musicales solides et compactes, avec Gusla guitare fait office de voix. A cet égard, l’écriture « Saut quantique » était un défi parce qu’il est tellement habitué à écrire dans une formule spécifique en utilisant la voix. Il s’est retrouvé dans la boucle de surjouer plusieurs fois pendant la production en raison du manque de voix, mais a pu surmonter le problème une fois qu’il l’a reconnu.

“Quand j’ai écrit pour la première fois ‘Exosphère’, par exemple, il se passait tellement de choses sur la piste mais ça ne disait rien”, dit Gus. “J’avais vraiment besoin que la guitare adopte une approche vocale. Je savais que si je gardais le jeu technique, ce ne serait pas agréable. Donc le jeu n’est pas toujours une question de technique, et une fois que j’ai trouvé la formule, c’était plus facile de créer des mélodies pour l’enregistrement.”

“Je suis guitariste et je ne supporte pas la plupart des albums de guitare instrumentale”, ajoute-t-il. “Les classiques sont les classiques, mais je les aborde très rarement car après la troisième piste, cela ressemble à un solo de guitare sans fin où tout sonne de la même manière. C’est quelque chose que je voulais éviter sur « Saut quantique » et je pense que j’ai réussi à le faire.”

« Saut quantique » liste des pistes :

01. Dans l’inconnu



02. Exosphère



03. Saut quantique



04. Chronesthésie



05. L’énigme de la vie



06. Le jour du jugement



07. Féroce



08. Piétinement du démon



09. Pilote de nuit



dix. Pas oublié



11. Force majeure (feat. Vinnie Moore)



