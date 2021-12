L’ancien guitariste européen Kee Marcello explose le poison de « A ** Holes » pour avoir « arraché » sa chanson

Lors d’une apparition sur le podcast « White Line Fever », l’ancien L’EUROPE  guitariste Kee Marcello a expliqué comment son groupe de glam-rock suédois des années 1980 ACTION FACILE a été contraint d’intenter une action en justice contre POISON pour avoir prétendument « volé » le refrain au ACTION FACILE chanson « Nous allons basculer » pour le POISON fracas américain « Je veux de l’action ». ACTION FACILE aurait obtenu un règlement financier dans cette affaire.

Kee dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai eu [in] contact avec le producteur de POISONl’album de [‘Look What The Cat Dragged In’], Ric Browde, et il m’a dit qu’il avait apporté le ACTION FACILE album et le ROCHES DE HANOI album en studio quand il a fait le POISON album, et il a mis « Nous allons basculer » et a suggéré au groupe d’en faire une reprise. Et ils ont dit : ‘C’est un putain de groupe glam suédois. Qui va le savoir ?’ Et ils viennent de nous arnaquer. Et c’est Ric Browde dire personnellement cela. Alors c’est tellement évident que c’est arrivé.

« Si j’avais fait une telle erreur, je dirais: » Je suis vraiment désolé. J’ai merdé. Mec, j’ai pris ta chanson. Je suis vraiment désolé. Je vais me racheter. ‘ [But] à ce jour, croyez-le ou non, ils le nient complètement », a-t-il poursuivi. « Quand POISON joué à Festival de rock suédois, ils ont tenu une conférence de presse, et quelqu’un a demandé – beaucoup de gens ont demandé – » Kee Marcello? Qu’en est-il de ACTION FACILE? Qu’en est-il de « Nous allons basculer »?’ Et ils ont dit, ‘[We] jamais entendu parler d’aucun de ceux-là. Et ce fut la fin. Ensuite, les gens ont essayé de continuer, mais ils l’ont carrément nié. Et c’est tellement ridicule. Au moins d’accord, tu te trompes parfois.

« Alors, je ne sais pas. Je ne veux pas voir ces connards. »

Concernant comment ACTION FACILE a fini par recevoir un règlement financier dans l’affaire, Kee dit : « L’éditeur [for ‘We Go Rocking’] est Warner Chapelle Musique. je suis [listed as the] cent pour cent [writer] de la musique, et nous sommes trois [who are credited for] les paroles — le chanteur, le bassiste et moi — en « Nous allons basculer ».

« Le truc, c’est que j’étais tellement occupé quand c’est arrivé, je n’ai pas poursuivi [POISON]; c’était Warner Chapelle Musique qui les a poursuivis en justice et les a menacés de les traduire en justice », Marcello expliqué. « C’était vraiment un accord stupide. Je me demande pourquoi ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, ils ont conclu un règlement à l’amiable. Mais comme vous le savez, lorsque vous concluez un règlement, ils n’ont pas à le faire. [publicly admit] qu’ils [did anything wrong]. Si nous les avions poursuivis en justice, j’aurais été co-auteur de leur chanson, ce qui, je pense, aurait été juste. C’est ainsi que vous admettez que vous avez fait quelque chose de mal. Parce que [if I had been listed as a co-writer on ‘I Want Action’], à chaque fois qu’ils font un best-of POISON album et la chanson est là-bas, de l’argent me revient. Ce n’est pas le cas maintenant. Nous venons de recevoir cette somme d’argent, un règlement à l’amiable. Si j’avais été plus connecté à tout ça… S’il y a un regret que j’ai, c’est de ne pas traîner leurs culs désolés devant les tribunaux.

ACTION FACILE a été formé au début des années 1980 et était un groupe pionnier sur la scène glam rock suédoise et scandinave. Quand le chanteur Tommy Nilsson ont rejoint le groupe en 1986, ils ont évolué vers un son plus convivial pour la radio pour adultes. L’album « Cela fait un » attiré l’attention du monde entier, mais son élan s’est rapidement arrêté lorsque Marcello a quitté le groupe pour obtenir un succès mondial en tant que nouveau guitariste du groupe L’EUROPE . Nilsson est devenu l’une des plus grandes stars de la pop suédoise, marquant plusieurs énormes singles nationaux. Après plusieurs années de succès avec L’EUROPE , Kee sorti des albums solo et une biographie ainsi que joué dans la comédie musicale « Rocher des âges », entre autres projets.

Une incarnation antérieure de ACTION FACILE, avec Zinny Zan au chant, s’étaient réunis dans le passé, mais en 2019, le « Cela fait un » la formation du groupe fait son premier retour depuis 1986 exclusivement au Festival de rock suédois. Le spectacle a marqué Nilssonpremier retour dans le monde du hard rock en 33 ans. La programmation comprenait également le guitariste Chris Lind, bassiste Nalle Påhlsson (TRAITER, THERION) et ancien ACTION FACILE joueur de clavier en direct Jörgen Ingeström.

Plus tôt cette année, ACTION FACILE a sorti une vidéo pour une nouvelle chanson « Étourdi », qui a été écrit sur la vague de propagande populiste qui a remodelé le monde ces dernières années.



