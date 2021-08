L’ancien ingénieur de course de Nico Rosberg : Nous ne nous sommes pas entendus

L’ancien ingénieur de course de Nico Rosberg, Jock Clear, a révélé qu’il était passé du côté du garage de Michael Schumacher car lui et Rosberg ne s’entendaient pas du tout.

Clear travaillait avec Mercedes en 2010, la première année après que le constructeur allemand a acheté l’équipe Brawn GP, ​​vainqueur du championnat.

Avec une toute nouvelle équipe à Rosberg et Schumacher, Jenson Button ayant déménagé chez McLaren et Rubens Barrichello chez Williams, Clear s’est vu confier le rôle d’ingénieur de course de Rosberg.

Les deux, cependant, ont rapidement appris qu’ils ne s’aimaient pas.

Et de l’autre côté du garage, Schumacher et son ingénieur de course Andrew Shovlin avaient des problèmes similaires, ce qui a incité le patron de l’équipe Ross Brawn à les échanger.

“Nico ne me dérangera pas de dire cela”, a révélé Clear sur le dernier podcast Beyond the Grid. « J’ai conçu Nico en 2010, face à Michael. Puis je suis passé de l’autre côté de la table.

« Nico et moi ne nous entendions pas particulièrement bien, juste en tant qu’ingénieur de course/pilote.

« En fait, nous nous entendons très bien maintenant et nous restons toujours en contact. Il m’a été très utile au fil des ans depuis, en parlant de certaines choses sur la psychologie du conducteur. Donc en fait, cette relation s’est améliorée.

“Mais il venait de Williams où il avait une très bonne relation avec Tony Ross [his previous race engineer] et donc Nico et moi ne nous entendions pas à merveille.

“Et de même, l’ingénieur de Michael à l’époque [Shovlin] et il ne s’entendait pas particulièrement bien.

« Donc, Ross a un peu repensé et a dit que ça me dérangerait de ne plus travailler avec Nico ? Parce que Nico ne m’aimait pas et que je pouvais aller travailler avec Michael.

“Alors j’ai dit ‘ouais, absolument’. J’ai dit que nous essaierons d’oublier 1997, nous essaierons de ne pas en parler trop souvent.

Il a ajouté en riant : “On n’en a jamais parlé, c’était l’éléphant dans la pièce.”

C’est la saison au cours de laquelle Schumacher et le pilote de Clear, Jacques Villeneuve, s’affrontent furieusement alors qu’ils se battent pour le titre.

Déplacé du côté du garage de Schumacher, Clear a dû mettre cela de côté et concentrer toute son attention sur l’Allemand.

“Michael et moi nous sommes entendus de manière absolument fantastique et j’ai été si agréablement surpris de constater à quel point c’était agréable de travailler avec Michael, que ces deux années ont été en fait un plaisir. Et oui, il n’a pas du tout été frustré et nous l’avons tous apprécié », a-t-il déclaré.

« Je pense que les gens pouvaient déjà voir que l’équipe grandissait avec… d’accord, Michael ne livrait peut-être pas ce qu’il a livré en 2004, 2005… mais l’équipe grandissait avec lui. Et c’est ce que les gens pouvaient voir et il appréciait d’avoir un impact.