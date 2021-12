L’ancien ingénieur de Max Verstappen pas surpris par son succès

Xevi Pujolar pense que Max Verstappen aurait été champion du monde « tôt ou tard », et il est le meilleur pilote avec lequel il a travaillé.

Pujolar était l’ingénieur de course de Verstappen chez Toro Rosso lorsqu’il a fait son entrée dans le sport en tant que plus jeune pilote de Formule 1, et il a identifié la capacité mentale du pilote Red Bull aux côtés de son talent comme raison de son succès.

L’homme de 48 ans, aujourd’hui responsable de l’ingénierie des pistes d’Alfa Romeo, estime que son ancien partenaire de course était également un digne vainqueur du titre – mais même si cela ne s’était pas produit cette année, il est resté convaincu que son premier titre aurait été atteint sur toute la ligne de toute façon.

« Tôt ou tard, il deviendrait champion du monde », je le savais », a déclaré Pujolar à La Gazzetta dello Sport.

« Si nous ne regardions que la course d’Abou Dhabi jusqu’à l’arrivée de la voiture de sécurité, Lewis dominait sans aucun doute. Mais si on regarde la saison dans son ensemble, Max méritait le titre. Il a connu des moments difficiles en F1 les premières années, mais il a mérité la première place en montrant toutes ses améliorations.

« Il est le bon vainqueur pour le Championnat du monde 2021 car il a très bien conduit, faisant moins d’erreurs : à la fois lui en tant que pilote et son équipe, se comportant très bien également dans les stratégies. Max a fait face à la malchance et à plusieurs pénalités.

Verstappen a reçu des éloges tout au long de la saison pour son calme mental qui semblait rester sous pression dans son combat contre Lewis Hamilton, le directeur de l’équipe Christian Horner le louant comme étant « la tête et les épaules » au-dessus des autres pour être le pilote de la saison.

Ayant atteint la Formule 1 à un si jeune âge et ayant apparemment tout pris dans sa foulée, Pujolar a déclaré que la preuve était là depuis le début que le Néerlandais relèverait le défi.

« Je ne suis pas surpris, dit-il. « Même lorsque j’étais avec lui, Max avait un niveau mental incroyable, et il a encore augmenté ces dernières années. Pour moi c’est sa force : la capacité à se dépasser, la résilience, l’envie de ne pas baisser les bras et de se battre jusqu’au bout, de travailler dur pour devenir numéro un.

« Parce que Max ne voulait qu’une chose : prouver qu’il était le meilleur. Il n’a jamais abandonné, développant un talent qu’il avait déjà comme base.

Pujolar a travaillé aux côtés de nombreux pilotes talentueux au cours de ses deux décennies en Formule 1, dont Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Jean-Eric Vergne et Alex Wurz, mais il a affirmé que le nouveau champion du monde est le meilleur avec qui il a travaillé.

« Oui, et je le dis sans aucun doute », a souligné Pujolar. « Max avait ce petit quelque chose en plus que les autres n’avaient pas. J’ai dirigé des pilotes très talentueux, mais pas avec la même capacité à se motiver ou à travailler que lui.

« Je suis sûr que son père Jos et le fait d’avoir expérimenté le sport automobile dans son enfance ont été des facteurs contributifs. »