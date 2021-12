L’ancien ingénieur de Max Verstappen se souvient d’un rythme «effrayant» lors de sa première sortie en F1

L’ancien ingénieur de course de Max Verstappen, Xevi Pujolar, a déclaré que le Néerlandais était « effrayant » dans le bon sens lorsqu’il a piloté une F1 pour la première fois.

Verstappen a eu sa première chance de conduire une F1 à un très jeune âge, testant pour Toro Rosso à l’âge de 16 ans, deux ans après avoir rejoint le Taureau rouge académie.

Pujolar était ingénieur de l’équipe à l’époque et était présent sur le circuit. En repensant à la journée, il se souvient avoir été époustouflé par la façon dont le Néerlandais a géré la voiture, d’autant plus qu’il pleuvait.

« Il y a sept ans, nous avons fait un test de 148 tours sur le circuit d’Adria en Italie, plus de 500 km au total avec le STR7 2012 », a-t-il déclaré. gazzeta.it.

« Même alors, il est allé très vite. Je me souviens aussi que pendant la majeure partie de la journée, l’asphalte était mouillé, surtout le matin. Et pour un pilote débutant, ce n’est jamais la meilleure chose à faire en monoplace sur une piste aussi dangereuse que celle-là.

« Mais il maîtrisait la voiture d’une manière effrayante. »

Comment ça a commencé ↔️ comment ça se passe Il a fallu quelques jours pour comprendre ce qui s’est passé dimanche dernier. Merci à tous pour votre soutien et vos gentils messages pic.twitter.com/i2kplMU4NY – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 14 décembre 2021

Il n’a pas fallu longtemps au champion du monde 2021 pour avoir une chance dans les machines à jour de l’équipe après cela, car il est devenu le plus jeune pilote à participer à un week-end de course officiel un peu plus d’un mois plus tard au Japon.

Alors qu’il avait déjà été très impressionné par le conducteur à l’extérieur de la voiture, c’est ce jour-là à Suzuka que Pujolar a vraiment commencé à le remarquer car il est allé moins d’une demi-seconde plus lent que l’autre Toro Rosso de Daniel Kvyat.

« Puis il s’est mis en piste à Suzuka et quand j’ai vu les temps dans le premier secteur des FP1, je me suis dit ‘J’aime ce gars' », a-t-il ajouté.

« Quelques mois plus tôt, nous l’avions emmené à Spa pour qu’il comprenne mieux la dynamique d’une équipe. Ensuite, après le Japon, nous avons fait tous les tests hivernaux avant les débuts de 2015.

« En Belgique, la façon dont il a étudié les détails de la piste, où il pouvait passer et où pas, nous a laissé très surpris. Il analysait tout, des choses que les autres ne pouvaient même pas imaginer, même des aspects liés aux autres pilotes en piste.

« J’ai remarqué chez lui la même façon dont Jos se préparait pour les courses. Des choses que je n’avais jamais vues chez d’autres conducteurs. Un dévouement impressionnant que je n’ai vu chez personne d’autre dans ma carrière.