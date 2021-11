La Nintendo Wii est sans doute l’une des consoles de jeux vidéo innovantes jamais lancées, mais en ce qui concerne les spécifications brutes, à l’époque, elle était loin derrière la concurrence. Cela a conduit certains développeurs tiers à sauter complètement la génération, et même certaines équipes de Nintendo ont été obligées de repenser leur approche des jeux de nouvelle génération après avoir été prises au dépourvu par les limitations techniques du matériel.

Dans une interview avec le podcasteur Reece Reilly – AKA : Kiwi Talkz, l’ancien Metroid Prime L’ingénieur en chef technique, Jack Matthews – qui a travaillé sur les trois premiers jeux Prime, a admis qu’une partie de la raison pour laquelle il a quitté le studio n’était pas seulement la fatigue, mais aussi à cause du matériel de nouvelle génération sous-alimenté de Nintendo. Pour Matthews, rester avec Nintendo chez Retro Studios aurait signifié « rester un peu dans une boîte » et « un peu en retard » sur le temps.

« Honnêtement, quand la Wii est sortie, d’un point de vue technique, j’ai été un peu déçu et cela a peut-être aussi conduit à une partie de cette fatigue, je voulais vraiment travailler sur des choses vraiment cool et je pense que Bryan Walker l’a mentionné… mais une partie de cela m’est vraiment restée, que techniquement rester avec Nintendo allait signifier rester un peu dans une boîte et un peu en retrait, et si créativement en tant qu’ingénieur, c’était un problème créatif pour moi. C’était difficile à justifier. »

Bien que Matthews n’ait pas nécessairement eu de problème à travailler dans certaines contraintes, c’était le fait qu’il allait à nouveau fonctionner essentiellement dans la « même boîte » – la Wii partageant une ressemblance étroite avec le matériel GameCube. Cela a également rendu la nouvelle génération de Nintendo moins attrayante pour lui :

« C’est facile de travailler dans une boîte, mais quand c’est la même boîte – et encore une fois, la Wii est fondamentalement un matériel très similaire à la GameCube. Maintenant, le contrôleur était vraiment cool et innovant, mais je ne suis pas un programmeur de gameplay, je ne Je ne fais vraiment pas grand-chose en termes de gameplay, ce qui me rapproche le plus du gameplay, c’est de travailler sur les visières. et je sais que d’autres personnes devaient – travailler sur ce qui aurait été du matériel de nouvelle génération, et puis quand cela a été en quelque sorte retiré, je n’avais pas vraiment envie de continuer à travailler sur la Wii après cela pendant très longtemps longtemps, donc c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis parti. »