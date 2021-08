L’ancien innovateur BTC d’Afghanistan Muhammad Ali s’enfuit pour sa vie Crypto new media

La débâcle en Afghanistan se poursuit et l’incompétence de Joe Biden et de ses acolytes aux États-Unis devient plus évidente que jamais. Des personnalités comme Muhammad Ali ont cherché à apporter un tout nouveau niveau d’innovation basée sur la crypto au pays avant que les talibans ne prennent le dessus. Maintenant, Ali se retrouve non pas un développeur d’affaires basé sur la cryptographie, mais un fugitif en fuite.

Muhammad Ali ne peut pas s’engager dans une activité BTC en Afghanistan

Dans une récente interview, Ali a affirmé qu’il fuyait l’Afghanistan et se dirigeait vers la Turquie via l’Iran et d’autres régions du Moyen-Orient. Ali a été contraint de contourner les gardes-frontières et les fouilles de sécurité en cours de route, ce qui a rendu son voyage encore plus difficile qu’il ne l’était probablement déjà.

La Turquie a vu sa juste part de réfugiés au fil des ans étant donné qu’elle abrite déjà environ quatre millions de Syriens déplacés. En outre, c’est une plaque tournante pour plusieurs Moyen-Orientaux et autres migrants qui cherchent à se frayer un chemin vers l’Europe. En conséquence, il renforce la sécurité de ses frontières afin de protéger sa population et d’empêcher les augmentations de population.

Cependant, certains Afghans parviennent toujours à se frayer un chemin dans le pays, Ali étant l’un d’entre eux. Pour se rendre en Turquie, Ali dit qu’il était coincé à se réfugier dans un tunnel de drainage avec une cinquantaine d’autres personnes se pressant autour de lui. Il cherche actuellement à poursuivre son périple vers l’ouest et éventuellement à atteindre le territoire européen.

Pendant son séjour en Afghanistan, Ali a étudié l’informatique à l’école et a enseigné le design graphique. Il avait une chaîne YouTube où il publiait des vidéos expliquant aux autres comment investir dans la cryptographie et potentiellement gagner de l’argent sur Internet. Il déclare:

Je prévoyais une entreprise minière de bitcoin ou d’Ethereum… Soudain, tout a changé et les talibans ont pris le contrôle de tout l’Afghanistan. Il n’y a pas d’internet. S’il n’y a pas internet, je ne peux pas y faire mon travail. Si nous avions des smartphones dotés d’un appareil photo, les talibans ne le permettraient pas.

Un dur trek pour tous les participants

Bien sûr, atteindre la Turquie est un énorme pas en avant pour des hommes comme Ali, mais les choses ne deviennent pas plus faciles une fois qu’ils atteignent le pays. Ils sont obligés de partir de là à pied. S’ils ont de la chance, ils peuvent prendre un bus ou un bateau jusqu’à la ville la plus proche, bien qu’un moyen de transport fiable ne soit pas toujours facile à trouver.

De plus, bien qu’ils aient atteint la Turquie, ils sont constamment menacés par les postes de contrôle de la police, où leurs statuts « illégaux » seront probablement découverts. Les forces de l’ordre peuvent également se livrer à des raids dans leurs cachettes. Wais Muhammad Shehrzad – un migrant de 30 ans qui a quitté l’Afghanistan – a expliqué les détails graphiques de la randonnée, affirmant qu’il devait payer 1 000 $ aux trafiquants pour le faire sortir du pays et qu’il devait souvent marcher jusqu’à 50 heures d’affilée avec peu de rations.

