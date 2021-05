L’ancien joueur de Barcelone Ilie Sánchez marque avec le Sporting Kansas City

05/10/2021 à 05:57 CEST

Efe

le Milieu de terrain espagnol Ilie Sánchez il a marqué le premier but qui a permis au Sporting Kansas City de remporter une victoire 2-1 sur la nouvelle franchise Austin FC lors du dernier match de la quatrième date en MLS.

Après avoir mené 1-0 à la 7e minute lorsque John Gallagher a marqué le but de l’Austin FC, le Sporting Kansas City a dominé le match avec la possession du ballon et des tirs au but. Mais la défense et gardien de l’Austin FC John Pulskamp a répondu avec confiance pour entrer dans la pause avec la tête au tableau de bord.

Jusqu’à la 67e minute, le milieu de terrain finlandais Alexander Ring a été expulsé avec un carton rouge et l’histoire du match a complètement changé. Avec un homme de moins, Austin FC ne pouvait plus empêcher À la 82e minute, Sánchez a marqué le but égalisateur, le premier dans son compte personnel jusqu’à présent cette nouvelle saison.

#VamosKC a égalisé! L’Espagnol Ilie Sánchez dirige les réseaux un coin au coeur de la zone #SKCvATX | 1-1 pic.twitter.com/g0xG8zLO0a – MLS espagnole (@MLSes) 10 mai 2021

Alors que tout semblait que la nouvelle franchise texane allait remporter un match nul important, à la 90e minute, le deuxième but du Sporting Kansas City est passé par le milieu de terrain israélien éthiopien, sorti en seconde période.

La victoire a permis au Sporting Kansas City classé cinquième dans la Conférence Ouest avec sept points, tandis que l’Austin FC a terminé huitième avec six.