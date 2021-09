L’ancien joueur de Barcelone Svetislav Pesic est le nouvel entraîneur de la Serbie

in

serbe Svetislav Pesic, ancien entraîneur de Barcelone et médaillé d’or mondial et européen avec la Yougoslavie, a été nommé ce mardi nouvel entraîneur de la Serbie, a rapporté la Fédération nationale de basket-ball (KSS).

Pesic, 72, remplace Igor Kokoskov, qui a pris sa retraite le 14 après avoir échoué à qualifier l’équipe serbe, l’un des favoris traditionnels des compétitions internationales, pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Le nouvel entraîneur dirigera déjà l’équipe serbe dans la fenêtre de qualification de novembre prochain pour la Coupe du monde 2023 contre les équipes de Lettonie, le 25, et de Belgique, le 28.

La déclaration KSS indique que Pesic, “En tant qu’entraîneur de la Yougoslavie, il a apporté une grande joie à la nation du basket”, qui a remporté l’or européen en 2001 à Istanbul, et un an plus tard le titre mondial à Indianapolis.

De 1984 à 1987, il a été entraîneur de l’équipe de jeunes yougoslaves avec laquelle il a également remporté un championnat d’Europe et un championnat du monde.

Il a été entraîneur de Barcelone à deux reprises (de 2002 à 2004 et de 2018 à 2020), et en 2003, il a remporté le triplé (Ligue ACB, Coupe et Euroligue).

Pesic Il a également été entraîneur de l’équipe nationale allemande et de clubs tels que Lottomatica de Roma, Básquet Girona, Dinamo Moscou, Red Star de Belgrade, Valencia Basket ou Bayern Munich, avec lesquels il a été champion du championnat d’Allemagne en 2014.