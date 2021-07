L’ancien joueur de football de l’Université Marshall Jaquan Yulee décède dans un accident de voiture .

Une star bien-aimée du football universitaire est décédée dans un accident de voiture mardi soir en Virginie.

Jaquan Yulee, 24 ans, qui jouait le rôle de secondeur pour l’Université Marshall en Virginie-Occidentale, a été tué dans un accident impliquant un seul véhicule dans le Suffolk, en Virginie, à 19h10, heure locale. Selon les rapports, la voiture de Yulee a basculé sur son toit et il a été tué sur le coup.

Yulee a quitté l’Université Marshall à la suite d’une blessure grave en 2019. Après avoir subi une fracture du cou, le secondeur s’est complètement rétabli, mais il a quitté son école et envisageait de s’inscrire dans un HBCU. Yulee a cité la Virginia State University, la Central State University et la Virginia Union University comme options possibles.

La voiture du secondeur de l’Université Marshall Jaquan Yulee a basculé sur son toit dans un accident impliquant un seul véhicule mardi soir, le tuant sur le coup. (Instagram)



Le matin de sa mort, Yulee semblait faire référence à sa recherche d’école sur Twitter, où il a écrit : « Il ne s’agit pas de la taille de l’école ou de qui est allé à l’école avant vous, peu importe si c’est D1, D2 ou D3 lorsque vous signez cette lettre pour fréquenter cette université, c’est soit tu es allé manger, soit tu es affamé, sachez juste si vous êtes un mec des éclaireurs qui viennent vous chercher, peu importe où vous êtes !

Ancien entraîneur de football de l’Université Marshall John “Doc” Holliday partagé sur Twitter moins de 24 heures plus tard, ce mercredi était “un jour triste pour tous ceux qui connaissaient Jaquan Yulee”.

Un jour triste pour tous ceux qui ont connu Jaquan Yulee. Il est l’un des joueurs de football les plus coriaces et les plus résistants que j’aie jamais côtoyés. Mais plus encore, il était aimé des entraîneurs et des coéquipiers en raison du type de personne qu’il était. Il va nous manquer. pic.twitter.com/PUGacT9kSB – John Doc Holliday (@DocHollidayFB) 14 juillet 2021

“Il est l’un des joueurs de football les plus coriaces et les plus résistants que j’aie jamais côtoyés”, a tweeté Holliday. «Mais plus encore, il était aimé des entraîneurs et des coéquipiers en raison du type de personne qu’il était. Il va nous manquer.”

La page officielle du collège de Yulee a tweeté : « Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de l’ancien athlète-étudiant de football Marshall Jaquan Yulee. Son énergie et sa capacité à se connecter avec tant de fans étaient exemplaires. Il manquera à tant de personnes dans le troupeau Thundering. »

C’est la raison pour laquelle les gens que j’aime savent que je les aime. Pourquoi le drame n’existe pas pour moi. C’est la raison pour laquelle j’aime et vis ma vie au maximum. Vous ne savez pas quand il est temps de partir. Vous pourriez être une personne incroyable et partir demain et une mauvaise personne et vivre jusqu’à 100 ans ! https://t.co/hv2a1vlNN3 – Cory Garrastazu (@CoryGarrastazu) 14 juillet 2021

coéquipier de Noël Cory Garrastazu a retweeté un tweet d’une vidéo de Yulee sous-titrée : “Un sourire qui a illuminé tout un champ…”

“C’est la raison pour laquelle les gens que j’aime savent que je les aime”, a écrit Garrastazu. «Pourquoi le drame n’existe pas pour moi. C’est la raison pour laquelle j’aime et je vis ma vie au maximum. Vous ne savez pas quand il est temps de partir. Vous pourriez être une personne incroyable et partir demain et être une mauvaise personne et vivre jusqu’à 100 ans ! »

