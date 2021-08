L’ancien joueur de la LNH Brooks Laich devient officiel d’IG avec l’athlète Crossift ⋆ 10z viral

in

Tel un arbitre de hockey avec un sifflet, Brooks Laich et sa nouvelle petite amie sont officiels. Brooks Laich et Katrín Tanja Davíðsdóttir ont rendu leur relation très publique ce week-end. L’ancien joueur de la LNH a été affecté au Four Seasons Resort Hualalai à Hawaï, où le couple est arrivé la semaine dernière pour une escapade romantique.

Sur la photo, Laich et Davíðsdóttir marchaient l’un vers l’autre depuis les côtés opposés d’une piscine à débordement.

« Je vais commencer à marcher sur votre chemin, vous commencez à marcher sur le mien… @katrintanja », a écrit Laich, en utilisant les paroles de la chanson country de Diamond Rio de 1991 « Meet in the Middle ».

Davíðsdóttir a également partagé une photo confirmant que leur relation est officielle d’IG.

Davíðsdóttir est la première relation publique de Laich depuis que lui et l’actrice Julliane Hough se sont séparés en mai 2020 après trois ans de mariage.

