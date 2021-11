L’ancien joueur de la NBA Iman Shumpert remporte « Danse avec les stars »

Après des semaines de compétition intense, Iman Shumpert et sa partenaire Daniella Karagach sont sortis victorieux en tant que champions de la saison 30 de Danse avec les stars. C’est la première fois qu’un joueur de la NBA remporte le concours de danse populaire, et Shumpert l’a fait avec éclat.

Shumpert, un ancien champion de la NBA avec les Cleveland Cavaliers en 2016, a exécuté deux danses lors de la finale et a marqué 40 points parfaits sur les deux. Lui et Karagach ont devancé de justesse l’artiste JoJo Siwa et sa partenaire Jenna Johnson, qui ont également réussi un 80/80 parfait le soir.

Pour la première danse du couple de la nuit, Shumpert et Karagach ont exécuté un combo Cha Cha/Foxtrot, puis l’ont suivi d’une performance freestyle époustouflante qui comportait un jeu de jambes incroyable de Shumpert. Toute la saison, le couple a exécuté des figures impressionnantes et a vraiment semblé aimer être sur la piste de danse.

Vous attendiez-vous à moins ?! Il n’y a pas de limites quand @imanshumpert et @DKaragach sont dans la salle de bal #DWTS 💯🤯 #Finale pic.twitter.com/1B5DQ3tVhc – Danse avec les stars #DWTS (@DancingABC) 23 novembre 2021

Faites de la place dans l’étui à trophées, Iman. Vous avez maintenant la boule à facettes.

