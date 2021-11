L’ancien joueur de la NFL Bruce Davis Jr. parle d’une tentative de suicide dans le clip exclusif de « Peace of Mind with Taraji »

L’ancien secondeur de la NFL Bruce Davis Jr. devient très personnel au sujet de sa santé mentale. Dans un clip exclusif de l’émission Peace of Mind with Taraji sur Facebook Watch, Davis a parlé de sa tentative de suicide. Il a dit qu’il avait essayé d’avaler un tas de pilules, mais que son corps l’avait rejeté.

« Je me souviens juste d’avoir pensé que je suis perdu. Je ne sais pas qui je suis, je ne veux pas être ici », a déclaré Davis à Taraji P. Henson et sa meilleure amie Tracie Jade dans le clip. « J’ai pris une poignée de pilules et un verre de whisky. J’étais prêt à partir à ce moment-là. Heureusement, mon corps l’a rejeté. J’ai vomi. Je me suis réveillé dans une mare de vomi et j’ai dû continuer parce que j’étais vivant pour quelque chose. … C’est à ce moment-là que j’ai vraiment su que j’étais malade. »

Davis a été sélectionné par les Steelers de Pittsburgh au troisième tour en 2008. Il n’a disputé que cinq matchs au cours de sa saison recrue, mais a remporté un Super Bowl avec l’équipe. Après avoir rebondi avec différentes équipes, Davis a rejoint les Oakland Raiders en 2010 et a joué dans six matchs. Il était de nouveau avec l’équipe en 2011 et a joué quatre matchs avant d’être éliminé par l’équipe en 2011. Davis se joindrait ensuite à l’équipe d’entraînement pour quelques autres équipes avant de passer à la LCF en 2012.

« J’ai rencontré les Rooneys et ils sont absolument géniaux !!! » Davis a déclaré dans une interview avec Behind the Steel Curtain en 2008 après avoir été repêché par les Steelers. « Ils apportent une atmosphère tellement familiale à l’organisation, et dès le premier jour, ils m’ont vraiment fait sentir le bienvenu dans la famille. La seule chose que mon père m’a dit, c’est que vous allez dans une grande organisation axée sur la famille. »

Davis a joué au football universitaire à UCLA où il était un ailier défensif. Au cours de sa carrière universitaire, Davis a été sélectionné dans la première équipe All-America en 2006 et dans la deuxième équipe All-America en 2007. Davis a réussi 29 sacs et 42,5 plaqués pour les Bruins. « C’est définitivement un défi, mais j’aime les défis », a déclaré Davis dans une interview avec Sports Illustrated en 2008 en parlant de passer de l’ailier défensif au secondeur. « J’aime le jeu. Personne ne peut essayer de me retirer ce jeu. Ils essaient de le faire, mais je vais leur faire savoir qu’ils ne peuvent pas. » L’épisode complet de Peace of Mind with Taraji peut être vu lundi à midi HE sur Facebook Watch.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.