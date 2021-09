L’ancien joueur de la NFL Dez Bryant appelle Colin Kaepernick pour ne pas avoir créé d’emplois [VIDEO] 10z viral

Colin Kaepernick/.

*Ancienne vedette de la NFL Dez Bryant a tiré des coups de feu sur Colin Kaepernick dans un podcast récent et a appelé l’ancien quart-arrière de la NFL pour ne pas avoir créé d’emplois dans les communautés urbaines.

Bryant a déclaré qu’il respectait Kaepernick pour son activisme en dehors du terrain, mais estime que l’athlète controversé n’a pas fait assez pour tenir les promesses qu’il a faites.

« Je respecte Colin Kaepernick. Mais il y a une chose que je ne respecte pas et j’ai dit quand j’en aurais l’opportunité et de monter sur scène et de le dire, je le dirais. Et je l’aime à en mourir. Donc, il n’y a pas de haine ou rien de tel », a déclaré Bryant.

« Mais frère, vous avez eu la plus grande opportunité au monde de créer des emplois, de créer des emplois, de donner des emplois aux gens. Les personnes dont vous parliez. Les gens pour qui vous étiez soi-disant « relevons ». Des gens qui se tenaient à vos côtés, des gens qui ont perdu leur emploi à cause de vous. T’es où? Je n’ai pas de nouvelles de toi.

Ci-dessous, une vidéo du message de Bryant.

LIRE LA SUITE: Colin Kaepernick publiera des essais appelant à l’abolition de la police et des prisons

@DezBryant appelle Colin Kaepernick sur @IAMATHLETEpod pic.twitter.com/1fEgRuK5To – Sports Now avec Darius & Aiden (@SportsNow_DA) 27 septembre 2021

Sur les raisons pour lesquelles il n’est pas content de Kaep, Bryant a déclaré : « Il a fait prendre conscience et c’est pourquoi je le respecte. Mais il n’y a pas eu d’appel à l’action.

Il a ajouté : « Je respecte Colin Kaepernick. Mais il y a une chose que je ne respecte pas. J’ai dit que quand j’aurais l’opportunité de monter sur scène pour le dire, je le dirais. Tu sais, je l’aime à en mourir. Il n’y a pas de haine ou rien de tel.

Kaepernick n’a pas encore répondu à Dez.

Pendant ce temps, plus tôt ce mois-ci, Netflix a sorti la bande-annonce de la série limitée “Colin en noir et blanc” de Kap et co-créateur Ava Du Vernay.

Selon le streamer, “Colin in Black & White” raconte l’histoire de Kaepernick sur le passage à l’âge adulte, s’attaquant aux obstacles de la race, de la classe et de la culture en tant qu’enfant adoptif noir d’une famille blanche. Colin in Black & White met en vedette Jaden Michael dans le rôle de Young Colin avant d’atteindre les plus hauts niveaux du football américain en tant que quart-arrière de la NFL et de devenir une icône culturelle et un activiste; Nick Offerman et Mary-Louise Parker comme ses parents bien intentionnés Rick et Teresa; et Colin Kaepernick lui-même, qui apparaît comme le narrateur actuel de sa propre histoire, guidant les téléspectateurs à travers un éventail robuste et coloré de moments contextuels historiques et contemporains. Vous ne connaissez pas Kaepernick tant que vous ne connaissez pas Colin.

“Colin in Black & White” sera lancé le 29 octobre. Regardez la bande-annonce ci-dessous.