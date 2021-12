L’ancien joueur de la NFL Glenn Foster est décédé à 31 ans

– Foster a été initialement arrêté vers minuit le 4 décembre … après que les flics aient déclaré qu’il avait mené des policiers dans une folle poursuite policière.

Chef du département de la police réformée Richard Noir raconte TMZ Sports … un officier a chronométré Foster à 92 MPH dans une zone de 45 MPH – mais lorsque le flic a essayé d’arrêter Foster, Black dit que l’ancien joueur de football a décollé.

Selon Black, Foster a échappé aux flics sur environ 8 miles, se rendant dans la ville voisine de Gordo … où Black dit que les flics ont finalement déployé des bandes à pointes pour le faire ralentir.

Black dit que Foster a finalement été arrêté là-bas – bien que Black dise qu’il n’était « pas coopératif », ajoutant que les flics ont dû le plaquer au sol pour lui passer les menottes.

Black dit que Foster a été incarcéré dans la prison du comté samedi – mais il a dit qu’on ne savait pas exactement ce qui était arrivé à l’ancien joueur de ligne défensive des New Orleans Saints après son arrivée.

— Les responsables de l’application des lois en Alabama disent TMZ Sports … Foster est mort le 6 décembre alors qu’il était en détention. Ils ont ajouté qu’une enquête était en cours et que « rien d’autre n’est disponible » pour le moment.

Ancien joueur de ligne défensive de la NFL Glenn Foster – qui a enregistré trois sacs pour les Saints de la Nouvelle-Orléans en 2013 – serait décédé … deux jours seulement après son arrestation en Alabama.

Il avait 31 ans.

Un responsable du médecin légiste du comté de Pickens a confirmé le décès du 6 décembre, selon NOLA.com, bien que le porte-parole n’ait pas révélé les circonstances entourant le décès, affirmant qu’une enquête est actuellement en cours.

Les dossiers de la prison montrent que Foster a été arrêté et incarcéré le 4 décembre pour mise en danger imprudente, résistance à l’arrestation et tentative d’évasion. Les dossiers montrent qu’il a ensuite été réaffecté le 5 décembre pour des accusations de voies de fait simples et de vol qualifié.

On ne sait pas si Foster était toujours en garde à vue au moment de sa mort – nous avons contacté le bureau du shérif du comté de Pickens pour commentaires, mais il a déclaré que le Bureau d’enquête de l’État de l’Alabama gérait les enquêtes.

De multiples tentatives pour joindre les porte-parole du SBI de l’Alabama ont été infructueuses.

Foster – qui a joué pour l’Univ. of Illinois – a signé avec les Saints en tant que joueur autonome non repêché en 2013 et a joué deux saisons pour l’équipe, enregistrant 8 plaqués en 17 matchs.

Il a pris sa retraite de la ligue en 2016.

Je ne trouve vraiment pas les mots pour exprimer correctement 😔. Repose en paix Glenn Foster, tu vas nous manquer mon frère ! ?? – T. Stead 🎤🎧 (@T_Armstead72) 7 décembre 2021 @T_Armstead72

Ancien coéquipier de Foster chez les Saints, actuel star de la Nouvelle-Orléans Terron Armstead, a commenté l’actualité mardi – en déclarant sur sa page Twitter : « Je ne trouve vraiment pas les mots pour exprimer correctement. Repose en paix Glenn Foster, tu vas nous manquer mon frère ! »

