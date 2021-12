L’ancien joueur de premier but des Yankees signe un contrat avec la Ligue japonaise

Le joueur de premier but avec un passé dans le Yankees de New York, Chris gittens, a signé un contrat dans le Ligue japonaise du Baseball, laissant ainsi le baseball Ligue majeure de baseball – MLB à 27 ans.

Ce dimanche 26 décembre, il a été confirmé que Chris Gittens, qui avait déjà été libéré par les Yankees, avait signé un contrat avec les Golden Eagles de Tohoku Rakuten de la Ligue japonaise de baseball, où il sera partenaire la saison prochaine de l’ancien Le lanceur de la Major League, Masahiro Tanaka, qui a également un passé avec l’équipe de New York.

Gittens a été libéré par les Yankees fin novembre, juste avant le début du lock-out. À l’époque, il avait été signalé que les « Bronx Mules » lui avaient accordé sa libération pour lui permettre de saisir une opportunité avec une équipe de la Ligue japonaise, ce qui se confirme aujourd’hui après sa signature avec les Golden Eagles de Tohoku Rakuten.

Chris Gittens a signé un contrat avec les Golden Eagles de Tohoku Rakuten du Nippon Professional Baseball. Le joueur de premier but partira outre-mer après que les Yankees lui aient accordé sa libération afin de saisir une opportunité avec une équipe NPB. Félicitations Chris !!! pic.twitter.com/yMADdm7iLE – Milb Central (@milb_central) 26 décembre 2021

Sans aucun doute, ce changement de ligue pour ce joueur l’aidera, car avec les Yankees sa situation était vraiment incertaine et très sûrement après avoir signé au Japon, il aura plus de temps de jeu et une augmentation significative de son salaire, quelque chose qui a sûrement traversé l’esprit de ce joueur qui n’a joué que 16 matchs dans sa vie dans les Ligues majeures.

Numéros de Gettin

Chris Gittens en 2021 avec les Yankees a réussi quatre coups sûrs, un coup de circuit, cinq points produits, un point marqué, AVG de 0,111, OBP de 0,250, OPS de 0,444 et SLG de 0,194.

VOTEZ ICI