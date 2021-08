L’ancien joueur de Tottenham Moussa Sissoko rejoint Watford

in

Moussa Sissoko a terminé son déménagement de Tottenham Hotspur à Watford pour 5 millions de livres sterling et sera sous contrat de deux ans. L’équipe de Premier League nouvellement promue devrait perdre le milieu de terrain central Will Hughes contre Crystal Palace pour 6 millions de livres sterling, et a donc aligné Sissoko comme son remplaçant.

Moussa Sissoko achève le déménagement de Watford

Surplus aux besoins au stade Tottenham Hotspur

Sous Mauricio Pochettino, Sissoko a pu devenir un pilier du côté de Tottenham.

Le Français a rejoint les Spurs de Newcastle United en 2016 pour un montant record de 30 millions de livres sterling à l’époque, mais a eu du mal à avoir un impact immédiat.

Cependant, il a finalement pu devenir un acteur clé de l’équipe de Pochettino, étant essentiel dans la course de l’équipe du nord de Londres à la finale de la Ligue des champions 2019.

Depuis la nomination de Jose Mourinho, cependant, Sissoko n’a pas réussi à se tailler une place régulière dans l’équipe de départ de Tottenham.

Le milieu de terrain prometteur Oliver Skipp, âgé de 20 ans, revenant d’un prêt avec Norwich, le joueur de 32 ans a été informé au début de l’été qu’il était excédentaire par rapport aux besoins et qu’il pourrait quitter le club, même après le départ de Mourinho.

Les signes semblent encourageants pour les éperons

Les deux premières semaines de la saison de Premier League ont certainement été encourageantes du point de vue de Tottenham.

Lors du week-end d’ouverture, ils ont prouvé qu’ils n’avaient pas besoin du joueur vedette Harry Kane, qui à l’époque était fortement lié à un déménagement à Manchester City. Les Spurs ont commencé leur campagne en beauté, battant les champions en titre, City, 1-0.

Depuis, les bonnes nouvelles n’ont cessé de rouler pour l’équipe de Nuno Espirito Santo.

Le week-end dernier, il a remporté sa deuxième victoire en tant que patron de Tottenham, sortant victorieux de son ancienne équipe, les Wolverhampton Wanderers.

Puis, mercredi, la meilleure nouvelle possible a été annoncée : Kane resterait.

L’attaquant a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il resterait avec les Spurs au-delà du mercato estival.

Plus tôt dans la journée, le club a également annoncé qu’il avait finalisé la signature de Pape Matar Sarr, offrant un nouveau coup de pouce dans quelques semaines positives à l’équipe londonienne.

